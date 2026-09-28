Chute libre à la manière de l'Arabie saoudite et de l'Irak : Bahreïn reproduit le cauchemar de la Coupe du Golfe

Le Bahreïn est devenu la huitième équipe sacrée championne de la Coupe du Golfe à échouer à franchir la phase de groupes lors de l'édition suivante, après une lourde défaite face aux Émirats arabes unis sur le score de 3-0, dimanche, au stade de la Cité sportive Prince Abdullah Al-Faisal à Djeddah, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 2 de la « Coupe du Golfe 27 ».

Le Bahreïn a subi sa deuxième défaite consécutive dans le tournoi, restant ainsi sans le moindre point à la troisième place du groupe, tandis que les Émirats arabes unis et le Qatar ont validé leur qualification pour les demi-finales, chacun ayant totalisé 6 points grâce à deux victoires successives.

Avec ce résultat, selon le journal saoudien Al-Riyadiya, le Bahreïn a reproduit le scénario de 7 anciens champions ayant échoué à poursuivre la défense de leur titre en Coupe du Golfe, depuis l'adoption du système de phase de groupes dans le tournoi en 2004.

L'Arabie saoudite fut le premier champion à connaître ce choc, lors de la « Coupe du Golfe 17 », lorsqu'elle échoua à conserver le titre remporté lors de la seizième édition, quittant le tournoi dès la phase de groupes.

Le sort du Qatar ne fut guère différent, puisqu'il fut sacré champion de la « Coupe du Golfe 17 », mais se montra incapable de défendre son titre lors de l'édition suivante, et fit ses adieux au tournoi prématurément, dès le premier tour.

Le scénario se répéta avec les Émirats arabes unis lors de la « Coupe du Golfe 19 », après leur élimination en phase de groupes consécutive à leur sacre lors de la « Coupe du Golfe 18 », rejoignant ainsi la liste des champions du Golfe qui échouèrent à poursuivre leur parcours lors de l'édition suivante.

La « Coupe du Golfe 23 » a vu la chute d'un autre champion, après que le Qatar, tenant du titre, a échoué à franchir la phase de groupes, perpétuant ainsi le phénomène de l'élimination précoce du tenant du titre.

Oman n'a pas non plus échappé à ce sort, ayant vécu l'expérience à deux reprises, après avoir fait ses adieux au tournoi dès la phase de groupes, sans parvenir à mener à bien la défense de ses deux titres remportés lors des éditions de la « Coupe du Golfe 19 » et de la « Coupe du Golfe 23 ».

L'Irak a rejoint à son tour la liste lors de la dernière édition, après avoir été sacré champion de la « Coupe du Golfe 25 », mais il a échoué à poursuivre la défense de son titre, quittant la « Coupe du Golfe 26 » dès la phase de groupes.

Avec l'élimination du Bahreïn, la liste des champions de la Coupe du Golfe ayant connu une sortie précoce lors de la défense de leur titre s'allonge, un phénomène qui s'est répété au fil des éditions du tournoi depuis la mise en place du système de groupes en 2004.







