Lyon s'est imposé face à son hôte Nice sur le score de 2-1 dimanche soir, en clôture de la septième journée de Ligue 1.

Le défenseur égyptien Mohamed Abdelmonem a été titularisé par Nice et a reçu un carton jaune à la 48e minute.

Mohamed Abdelmonem a également été à l'origine de l'expulsion de Kaito Nakamura, joueur de Lyon, à la 70e minute, avant de quitter la rencontre à la 81e minute.

Le site Foot Mercato est revenu sur les principaux temps forts de la rencontre : Lyon a réussi à renverser la situation durant la première période, grâce à Pavel Sulc et Tanner Tessmann, avant de résister aux assauts niçois dans les 20 dernières minutes, malgré son infériorité numérique.

Malgré les absences de Tolisso, Nuamah, Morton et Greif, les joueurs lyonnais ont imposé leur emprise sur le jeu dès l'entame. Grâce à une large possession et à un pressing haut, l'équipe de l'entraîneur Paulo Fonseca a monopolisé le ballon, sans parvenir toutefois à réellement inquiéter la cage de Yehvann Diouf.

Contre toute attente, c'est Nice qui a ouvert le score. Dès sa première véritable incursion, Jonathan Clauss s'est projeté sur le côté droit avant d'adresser un centre parfait à Elye Wahi, qui a logé le ballon au fond des filets d'une frappe directe nichée dans la lucarne de Rémy Descamps, inscrivant le premier but à la 18e minute.

La domination lyonnaise a été récompensée par l'égalisation à la 32e minute. Après une percée de Duranville sur le côté gauche, Diouf a repoussé sa frappe puissante, mais Sulc a parfaitement suivi et logé le ballon au fond des filets, ramenant la rencontre à son point de départ, 1-1. Deux minutes plus tard seulement, sur un coup franc joué à deux entre Boudaoui et l'un de ses coéquipiers, Atikam a envoyé un centre repris de la tête par Tanner Tessmann, qui a donné l'avantage à Lyon, 2-1, à la 34e minute.

Grâce à leur supériorité dans les duels, à leur plus grande justesse technique et à leur agressivité à la récupération, les Lyonnais ont terminé la première période devant au score, et de façon méritée, après avoir monopolisé le ballon à 60 % et tenté 7 frappes.

Au retour des vestiaires, Lyon a d'abord conservé la maîtrise de la rencontre. Duranville a poursuivi son important travail sur le flanc gauche. Mais Nice a commencé progressivement, à l'inverse de ce qui s'était produit en première période, à se montrer dangereux devant le but adverse.

Sur un coup de pied arrêté frappé par Clauss, Axel Witsel s'est élevé et a placé une tête qui a heurté la barre transversale de Descamps à la 52e minute. Quelques minutes plus tard, Nkunku a tenté de marquer d'une frappe puissante depuis le côté gauche, obligeant le gardien lyonnais à intervenir pour la repousser.

Avec une meilleure précision dans les passes et une circulation du ballon plus rapide, en plus d'une agressivité accrue à la récupération, les Niçois ont pris l'initiative offensivement et sont parvenus à dérégler l'organisation défensive lyonnaise. Lyon est toutefois resté capable de se montrer menaçant en contre-attaque, notamment lorsque Boudaoui a gâché une occasion par manque de justesse dans le dernier geste, après une nouvelle percée de Duranville. Les joueurs de Fonseca ont affiché une solidité défensive manifeste et ont réussi à préserver leur avance malgré la pression croissante exercée par Nice.

Mais la rencontre a connu un tournant décisif à la 70e minute. Environ 10 minutes après son entrée en jeu à la place de Duranville, Nakamura a été expulsé directement, après avoir planté involontairement ses crampons dans la poitrine d'Abdelmonem lors d'un duel aérien. Réduit à dix, Lyon a dû affronter un Nice galvanisé par sa supériorité numérique.

Trois minutes plus tard seulement, Wahi a bien failli inscrire son deuxième but personnel, après avoir repris de la tête un centre de Nkunku, mais sa tentative croisée a heurté le poteau à la 73e minute. Dans le temps additionnel, Wahi a marqué un but refusé pour hors-jeu.

Grâce à cette victoire, l'Olympique Lyonnais s'est emparé de la tête de la Ligue 1 avec 14 points, tandis que Nice reste bloqué à 8 points, à la 13e place.



