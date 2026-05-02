Chuba Akpom accède à la Premier League avec Ipswich Town et quitte l'Ajax contre un transfert de plusieurs millions d'euros

Ipswich Town retrouve la Premier League après une seule saison en Championship. Pour y parvenir, l’équipe de l’entraîneur Kieran McKenna devait s’imposer à domicile face aux Queen Park Rangers samedi après-midi afin de terminer dans le top 2 du classement, et c’est exactement ce qu’elle a fait : victoire 3-0. Ce succès acte également le départ définitif de Chuba Akpom vers Ipswich, l’attaquant quittant ainsi l’Ajax.

Déjà assuré de monter en Premier League, le champion Coventry City avait devancé la décision. La deuxième place, elle, était encore à prendre avant la dernière journée. Une victoire suffisait à Ipswich ; tout autre résultat aurait relancé Millwall, Middlesbrough et Southampton.

Avec Azor Matusiwa titulaire et Akpom resté sur le banc tout au long de la rencontre, les Blues ont idéalement entamé la partie. Après seulement neuf minutes, George Hirst et Jaden Philogene avaient déjà fixé le score à 2-0. Kasey McAteer a ensuite définitivement scellé l’issue de la rencontre d’une frappe à la 55e minute (3-0).

Cette montée acte immédiatement le départ définitif de Chuba Akpom d’Ajax. Prêté cette saison à Ipswich, l’attaquant de 30 ans sera automatiquement racheté pour plus de neuf millions d’euros, conformément aux clauses contractuelles.

Recruté en 2023 pour plus de douze millions d’euros en provenance de Middlesbrough, l’avant-centre a disputé 68 matchs officiels sous le maillot ajacide, inscrivant 23 buts et délivrant 4 passes décisives.

Prêté six mois au Lille OSC à l’hiver 2025, puis de retour au Johan Cruijff ArenA l’été dernier, il a finalement été cédé à nouveau à Ipswich.

Reste à savoir si Ipswich se réjouit vraiment de cette obligation d’achat : cette saison, Akpom n’a marqué que 2 buts et délivré 1 passe décisive en 31 matchs, dont 9 comme titulaire.