Christophe Lollichon révèle le projet tactique incroyable de Marcelo Bielsa

Marcelo Bielsa n'est plus l'entraîneur de Leeds United depuis le 27 février. L'Argentin a été démis de ses fonctions après une série de mauvais résultats.

Mardi soir, sur le plateau du Late Football Club, Christophe Lollichon, l'entraîneur des gardiens de Chelsea, est revenu sur le « style Bielsa » : « Il y a une période où il y a des résultats. Et plutôt des bons résultats avec un style qui plaît mais qui est aussi dangereux à la longue. Parce que si nous, nous remarquons le style, nous sommes en mesure de l'analyser, les adversaires aussi. Et ce qu'a dit Rio Ferdinand à travers le manque de flexibilité de l'entraîneur, à savoir qu'il ne changera pas. Mais à un moment donné, les équipes adverses trouvent les remèdes. N'oublions pas que cette méthode est physiquement usante et qu'à la fin, les joueurs, psychologiquement et physiquement commencent à souffrir. »

Christophe Lollichon, qui est fan de Marcelo Bielsa, a ensuite raconté le jour où il a pu s'entretenir avec l'entraîneur argentin : « J'ai passé cinquante minutes en haut d'un terre-plein qui surplombait les terrains d'entraînement à Leeds, ça a été extraordinaire d'échanges. Je dis bien d'échanges. Ce n'est pas un monologue. C'était un échange avec son interprète. C'était génial, ça m'a rappelé des conversations avec un certain Suaudeau (ancien entraîneur du FC Nantes réputé pour son style offensif, n.d.l.r.), pas dans le même registre, mais ça m'a rappelé cette passion et cette connaissance. »

L'article continue ci-dessous

Et ce que Christophe Lollichon retient par-dessus tout de son entretien avec Bielsa, c'est son incroyable projet tactique qu'il... ne peut pas mettre en place : « Je vais vous dire un petit truc. Il a fini par me dire un truc à la fin en me disant : « Christophe, tu connais mon rêve ? ». « Non, gagner un titre ? ». Il me dit : « Ce serait de jouer avec une défense à trois dont le gardien de but serait la pointe basse. » Et il me dit à la fin : « Mais pour ça, il me faut plus de deux à trois ans de travail et j'aurais jamais le temps dans les clubs où je passe ». »