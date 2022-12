Christophe Galtier avant PSG-Strasbourg : "Il n'y a pas meilleur remède que de revenir dans son club"

A la veille de la réception du RCSA, l'entraîneur parisien a largement été questionné sur la gestion du retour des mondialistes.

Dans quel état d'esprit, retrouvez-vous votre groupe après cette coupure due à la Coupe du monde ? Pouvez-vous des nouvelles des mondialistes, Neymar ?

Ils seront disponibles pour le match de demain. Concernant Vitinha, Neymar, Marquinhos, Soler et Sarabia, ils ont eu dix à douze jours de coupure et sont rentrés à l'heure. On a fait en sorte de gérer au cas par cas. Ils s'entraînent normalement et sont dispo pour Strasbourg, mercredi. Pour les joueurs qui sont allés plus loi, on a fait un suivi individualisé, notamment pour Hakimi qui a disputé tous les matchs et a été le meilleur latéral de ce mondial. Il a souhaité nous rejoindre très tôt. Tout comme Kylian, qui a souhaité nous rejoindre assez rapidement. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un moment où ils ne devront pas récupérer, pas seulement sur un plan physique mais aussi mentale. Pour Leo, il a dû rentrer pour les célébrations et on a décidé qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier, donc il va nous rejoindre le 2 ou 3 janvier.

Quand pourra-t-on voir Lionel Messi revenir à l'entraînement avec le PSG ?

Lionel Messi nous rejoindra en début d'année. Il a dû rentrer en Argentine pour célébrer. On a décidé avec le staff qu'il allait couper jusqu'au 1er janvier. Il reprendra l'entraînement le 2 ou le 3 .



Existe-t-il un risque de voir les Mondialistes reprendre trop tôt ?

Je ne pense pas. La démarche est collective et la volonté d’Hakimi et Mbappé était de revenir rapidement. Ils avaient la volonté d’enchaîner et jouer les deux matchs très importants en championnat contre Strasbourg et Lens. On n’a pas de raison de se priver des deux joueurs s’ils se sentent bien physiquement en mentalement. On a une réflexion pour trouver les bonnes périodes où ils pourront décompresser et aérer leur calendrier.

Comment va la blessure à la cheville de Neymar ?

On a vu sa blessure et sa cheville gonflée. Dernière, il a pu enchainer deux matches. Le premier était peut-être sur un rythme moins élevé contrairement au second face à la Croatie où il a marqué un superbe but. Il a eu douze jours de coupure et il avait toute son équipe pour travailler son problème à la cheville. Il a travaillé le premier jour en salle et ensuite en extérieur sans restriction. Il a très envie de jouer.



Comment avez-vous suivi vos joueurs tout au long de la compétition ?

De manière individualisée, j'ai échangé avec eux. J'ai souvent envoyé des messages de soutien pour ceux qui ont été éliminés tôt dans la compétition et des messages d'encouragement pour ceux qui ont été loin. Nos staff performance et médical ont aussi beaucoup échangé avec eux. Il n’y a pas meilleur remède que de revenir dans son club, il y a une très bonne ambiance et un très bon état d’esprit au niveau du travail. Le meilleur remède était qu’il revienne le plus rapidement possible après leur élimination. Tout le monde est très disponible sur le plan mental et tout le monde prend beaucoup de plaisir à travailler ensemble.

Vous aviez annoncé avant la rencontre face à Auxerre, la possibilité de mettre en place un troisième système. Qu'en est-il ?

On essaie avec mon équipe de pouvoir proposer différentes animations et on y arrive depuis le début de saison. J'ai demandé à mon staff pendant la coupure de travailler sur l'analyse de nos matchs et de regarder ce qui s'est fait ailleurs pour mettre en place une troisième animation. Il est encore trop tôt pour la travailler parce que l'on a récupéré nos joueurs très tard mais dans les prochaines semaines on ira voir si l'on peut travailler ce troisième système.



Dans cette deuxième partie n'est-il pas préférable de se fixer sur un système ?

Quand on répète semaine après semaine en match ou à l'entraînement, il est plus facile d'avoir des repères sur une organisation ou une animation très précise. Mes joueurs ont eu l'occasion d'évoluer avec 5 en défense puis avec une défense à quatre et quatre joueur l'intérieur du jeu. Tant que l'on pourra compter sur la totalité de l'effectif, il faudra travailler sur une organisation dont les joueurs ont pris des repères. Cette troisième organisation doit servir à pallier des absences sur un plan offensif oudéfensif, car l'enchainement des matchs va faire qu'il y aura des absents et de la fatigue.

Peut-on attendre que Renato Sanches retrouve son meilleur niveau en seconde partie de saison ?

J'en suis convaincu. Il vient juste d'être contrarié par une contusion à la cuisse gauche et ne sera pas présent pour le match de Strasbourg. Il a fait une très bonne préparation, très fit, très affûté. Je n'ai pas de doutes sur le fait qu'il va retrouver son niveau de Lille. Et sa préparation, où il a été disponible, m'a montré qu'il n'était pas très loin de son meilleur niveau.