Christophe Galtier avant PSG-Reims : « Nous avons besoin d’un renfort offensif »

Le technicien a détaillé le travail de son staff pour préparer le calendrier qui a attend son équipe et est revenu sur la fin du mercato parisien.

Pouvez-vous nous faire le point sur l'état physique de vos joueurs ?

Kim a repris la course, il va intégrer dans quelques jours le travail collectif, il est dans une période de réathlétisation. On va voir ses sensations séance après séance. Nordi est encore en soins, il travaille en salle, cette semaine il ne va pas réintégrer le travail avec le groupe. On récupère Marco Verratti qui est disponible, les sensations sont bonnes, il a fait toutes les séances.

Comment abordez-vous ce marathon avec les matchs tous les trois jours ?

Le calendrier est ainsi fait, c'est comme ça. C’est la réalité et il n’y a pas d'excuses, dans d'autres championnats c'est aussi comme ça. Et c’est aussi pour ça que les matches précédents nous ont servis, quel que soit le niveau de la compétition, à Ryad ou contre Cassel en Coupe de France, c'était important que beaucoup de joueurs jouent. On a fait beaucoup de séances complètes car après dimanche on aura peu de temps pour travailler nos séquences de jeu et des détails. Ensuite, on fera de la récupération et les séances vont être courtes.



Hakimi sort d’un mondial réussi et consistant. Comment expliquez-vous qu’il le soit moins avec le PSG ?

II a fait une très bonne Coupe du monde mais il a aussi fait une très bonne première partie de saison, avec une adaptation sur différents modèles, différents systèmes et il a été décisif avec nous. C’est un joueur sur qui je compte beaucoup, je suis satisfait de sa première partie de saison. Je sais qu'il peut faire encore mieux, il a eu sa coupure, il s'entraîne normalement, il a la tête à la compétition et suis sûr qu'il va vivre une bonne deuxième partie de saison.

Le mercato se termine dans quatre jours. Est-il possible de voir Keylor Navas quitter le club ?

Keylor est un grand compétiteur, il est exemplaire sur le travail depuis le début de la saison. Il a été désigné gardien pour la Coupe de France. J’ai totale confiance en lui mais il y a ce que lui ressent, je sais que la direction sportive est très à l’écoute. On verra la réalité de l'effectif au lendemain de la clôture du mercato. Mais de par le bonhomme qu'est Keylor et sa carrière, on doit le respecter, l’écouter. Aujourd'hui aucune décision n'a été prise concernant son avenir.

Avant ce marathon, sur quoi avez-vous accentué vos séances ces derniers jours ?

A la fois beaucoup sur notre animation offensive, qu'on a perdue pour différentes raisons, du moins qui a été moins bonne ces derniers temps. On a travaillé sur cette capacité à réagir à la perte du ballon afin d'empêcher l'adversaire de s’organiser pour ressortir le ballon. Évidemment, on a aussi travaillé sur le plan athlétique.

Cette semaine, vous avez reçu un carton jaune de la part de vos joueurs parce que vous ne leur avez pas accordé deux jours de repos (rires)…

On a vécu un grand moment (sourires). On voulait donner deux jours derrière le match de Coupe de France, mais au fur et à mesure des séances, je me suis dit qu'on n'avait que cette période-là pour travailler. Je leur ai annoncé samedi que j'avais changé ma décision et qu'au lieu de deux ils n'auraient qu'un jour et demi, avec une séance importante le mercredi. Ils m'ont beaucoup fait rire, un moment d'humour et de connexion avec le groupe, ce sont des relations humaines, ça chambre ! Derrière cette rigolade et la discussion avec les joueurs pour expliquer les raisons de mon changement de programmation, nous avons eu une très, très bonne séance et les suivantes ont été bonnes.

Comment ce calendrier va modifier votre organisation et la gestion au quotidien ?

La première chose c'est la gestion de l’effectif. Il faut voir comment on va pouvoir faire récupérer les joueurs sur les temps de jeu mais aussi au lendemain des matches. Nous avons aussi travaillé avec la cellule performance et le secteur médical pour aménager nos déplacements mais aussi sur les horaires d’entraînement afin de profiter du moindre moment pour bien récupérer et que les joueurs puissent mieux dormir. Ça passe aussi par des changements d’horaires d’entraînement pour que les joueurs puissent mieux dormir. On a beaucoup de déplacements dans cette période-là et nos matches seront souvent tard, même un à 21h10 (comme à Marseille en Coupe de France). On a travaillé sur l’organisation des déplacements, de la récupération. On aura une réflexion sur les temps de jeu dès que cela sera possible d’aménager les temps de jeu sur l’ensemble de l’effectif. Avant toute chose, il faut être performant et gagner.

On sait que le PSG est en discussion pour faire venir Rayan Cherki. Est-ce impérativement lui ou cela peut-être un autre ?

C’est une longue question qui va générer une courte réponse. Sans faire langue de bois, on est dans une période mercato où il se dit et s’écrit beaucoup de choses. Comme tous clubs, nous sommes confrontés à beaucoup d'informations et de désinformations. Ces questions sont aujourd'hui entre les mains de notre président et Luis Campos, la direction sportive. Moi je suis très concentré sur la série de matches qui arrive. Je vous ai dit avec franchise et honnêteté qu'on voulait compenser ce départ offensif côté droit, on cherche un joueur à ce poste-là.



Sur la question du vice-capitanat, pourriez-vous être plus précis et nous dire si Kylian Mbappé est le capitaine en l’absence de Marquinhos ?

On va faire un point très précis. Déjà mea culpa, c'est une erreur de communication de ma part, je me suis mal exprimé. Les choses sont très claires, Kylian fait partie des vice-capitaines de ce groupe. Un capitaine et quatre vice-capitaines, Kim, Marco, Kylian et Sergio. A chaque fois que Marqui n'est pas sur le terrain et que Kim y était, il récupère le brassard. Il y a un autre critère qui entre en ligne de compte c'est l’ancienneté. Évidemment, j'ai vu le tweet de Kim, je préfère plutôt les conversations en tête-à-tête, Kim s'est exprimé de cette manière, comme les générations aujourd’hui. J'ai eu un entretien avec lui, pas une explication, pour lui expliquer ce que je suis en train de vous dire.



Sur le plan défensif, votre effectif peut-il tenir sans renfort jusqu’à la fin de saison ?

Nous avons un besoin sur un plan offensif.