Christophe Galtier avant PSG-Nantes : "On ne cherche pas à rendre Paris plus français"

Christophe Galtier rejette l'idée d'un PSG francisé et nourrit de grandes ambitions pour la saison à venir.

A la veille du Trophée des champions, le nouvel entraîneur du PSG est revenu sur ses premières semaines avec Paris et sur le travail effectué. Interrogé sur le mercato, il a clairement nié l'objectif de franciser le vestiaire.

Qu'est-ce qui est le plus important pour vous demain ? Jouer avec style ou gagner ?

Gagner ! C'est un trophée, on en a beaucoup parlé en début de saison. Tout le monde est concentré sur la LDC mais il faut d'abord mettre tout en œuvre pour gagner les trois trophées. L'an dernier on n'a pas réussi à l'emporter. Je ne sais pas si on doit chercher à convaincre. Mieux, on joue, plus on aura de chances de l'emporter. Au Japon, on a vu des choses intéressantes, il y a eu des choses à corriger mais le plus important c'est de gagner.

Dans votre recrutement, y a-t-il une volonté de franciser le vestiaire ?

On cherche les meilleurs profils par rapport à notre système, et ceux qui arrivent apportent quelque chose. On ne cherche pas à rendre Paris plus français, les opportunités du marché nous ont permis de recruter dans ce sens-là.

Comment vous sentez-vous avant ce premier match officiel ?

Quand vous êtes entraîneur du PSG vous avez plus de pression qu'ailleurs, ça serait très intéressant de remporter ce trophée pour commencer, pour moi comme pour tout le monde. Je suis très heureux d'entraîner ce groupe-là, fier d'avoir ce groupe et on travaille pour remporter des trophées.

Vous découvrez ce groupe, comment le sentez-vous depuis que vous êtes arrivé ?

Je suis satisfait du travail, de la manière dont le groupe vit ensemble. Sur un plan personnel, en partant en tournée, j'ai pu me plonger plus rapidement dans ce qu'est d'entraîner le PSG. J'ai pris aussi le temps d'échanger avec les joueurs de manière informelle. J'échange avec les autres, le staff et j'ai toujours eu un retour des joueurs en face-à-face. Ce sont de grands joueurs et j'en suis d'autant plus convaincu en les ayant en face. Ils dégagent une grosse envie de faire une grande saison.

Comment sentez-vous Neymar depuis la reprise ? Pouvez-vous résumer en substance les échanges que vous avez eus avec lui depuis votre arrivée.

Je ne dirais rien des échanges. J'ai vu un joueur heureux, très professionnel. C'est une saison importante pour les joueurs qui vont participer au Mondial. Il est arrivé préparé, fit, il n'a manqué aucune séance. Il est dans le partage et l'écoute du travail. C'est un joueur de classe mondiale et c'est important d'avoir un joueur de sa classe.

Est-il possible de vous voir évoluer avec trois milieux face à Nantes ?

On a plusieurs possibilités de schéma, malgré l'absence de Mbappé. On a préparé les matches au Japon avec et sans lui. On a aussi la possibilité de jouer avec trois vrais milieux de terrain c'est vrai. Je ne changerai pas l'organisation défensive.

On a senti des joueurs très en jambes depuis la reprise. La saison chargée avec une Coupe du monde, vous a-t-elle obligé à revoir votre manière de faire une préparation physique ?

On va avoir une saison très chargée. Je crois qu'avant la CDM, il y aura 26 matches toutes compétitions confondues, puis le Mondial et le sprint final. On va avoir une discussion avec le directeur sportif sur comment doit être préparé le groupe en conséquence. Il y aura de la fatigue donc les joueurs devront accepter de moins jouer dans le sprint final. Sur la préparation, il n'y a pas eu de changements. On a fait très attention à ceux qui sont revenus de longues vacances. Sur les premiers matchse, il y a eu de l'énergie, de l'enthousiasme et il faut garder ça.

Pourquoi avoir choisi ce système pour le PSG ?

On a choisi ce système par rapport aux caractéristiques de l'effectif. On a réglé les problèmes pendant les amicaux. On est revenu dessus en image avec les joueurs. L'ADN du PSG c'est d'attaquer, d'avoir le ballon et de se projeter rapidement. On doit être capable d'attaquer à 6 ou 7 et de contrer toutes les transitions de l'adversaire. Il y aura encore quelques semaines pour peaufiner certains déplacements. Il faut surtout laisser le talent s'exprimer sans retenue.