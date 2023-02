Christophe Galtier avant Monaco-PSG : "Messi n'est pas incertain pour la rencontre face au Bayern"

L'entraîneur parisien a levé les inquiétudes concernant la star argentine et assure qu'il sera présent pour le match face à Munich mardi.

Pouvez-vous nous donner plus de détails concernant le bilan médical et notamment à propos de Kylian Mbappé et Lionel Messi ? Concernant Kylian, une communication a été faite on a parlé d'une indisponibilité de trois semaines. Kylian se soigne. Leo a senti une fatigue musculaire et reprendra l'entraînement lundi





Avec les blessures et trois défaites depuis la reprise fin décembre, n'avez-vous pas l'impression que ce PSG traverse une série noire ? Pour être clair, Leo ne sera pas disponible pour Monaco mais il reprendra lundi, à la veille de match contre le Bayern. L'idée qu'il soit incertain vous pouvez la mettre de côté. Il y a ce qu'il se passe dans une saison. On a un effectif à disposition et nous sommes touchés par les blessures. Sans chercher des excuses, nous sommes dans une saison avec une Coupe du monde au milieu et les organismes sont fatigués. A moi de trouver de la fraicheur et d'avoir une équipe performante pour que les rotations puissent être dispos sur cette série importante.

Dans quelle mesure l'absence de Messi impacte le collectif parisien ? On connaît son importance dans notre jeu, il est l'animateur et le meilleur relais technique. Il est buteur et il faut regarder ce qu'il a fait contre Montpellier et Toulouse mais aussi ce qu'il a fait en première partie de saison. Il faudra faire différemment sans lui et avoir une ossature plus compacte. Mais ça fait partie d'un calendrier d'une saison.

Pouvez-vous nous décrire comment étaient les joueurs après l'élimination en Coupe de France face à Marseille ? Très touchés ! Très touchés dans le vestiaire tout de de suite après le match et très touchés hier (jeudi). Certains étaient en récupération et d'autres ont fait une très bonne séance. Dans ce genre de situation, il faut éviter les longs discours mais aussi montrer ce qui n'a pas fonctionné. Cela ne sert à rien de se mettre en colère et pour moi, il faut avoir la tête très froide pour donner les meilleurs directives afin de continuer à avancer.

On a l'impression que cette équipe manque de guerriers. Comment pouvez-vous faire évoluer les choses ? Je dois dois le faire, c'est indispensable. On a perdu une chose importante à force d'être dans la possession de balle et c'est le constat que je fais sur le match de Marseille et je vais le dire à mes joueurs cet après-midi : on a perdu la bataille du milieu. On ne peut pas subir et perdre autant de duels. Sur l'analyse que j'ai du match, sur lequel j'ai passé beaucoup de temps hier, on a perdu beaucoup de duels. C'est bien de vouloir jouer mais on a perdu la bataille du milieu.

Le problème n'est-il pas aussi mental ? Il n'y avait pas assez de fraicheur sur le terrain pour enchainer. Sur un plan mental, les ingrédients que l’on doit mettre, on a failli dans ce domaine. Je veux bien qu’on réfléchisse sur la façon dont on doit animer le secteur offensif, mais on arrive dans un calendrier où l’on joue des équipes intenses. On doit répondre là-dedans. On a la qualité technique mais pour l’instant on ne retrouve pas cette agressivité et les joueurs doivent faire un gros effort mental pour gagner en agressivité.