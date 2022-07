Christophe Galtier après la victoire du PSG : "J'ai aimé cette envie d'attaquer et de vouloir maitriser le jeu"

Christophe Galtier a loué ses joueurs du PSG après le brillant succès contre Nantes lors du Trophée des Champions.

Très heureux de la victoire et de ramener ce trophée à Paris. Si je suis là, c'est parce que le PSG a été champion avec un entraîneur et je fais un clin d'œil à Mauricio Pochettino. Ce trophée lui appartient aussi. Sur le match, on a concédé deux occasions en première période et avant cela on a eu des situations offensives. J'ai aimé cette envie d'attaquer et de vouloir maitriser le jeu. J'ai trouvé que dans l'expression collective des choses que l'on travaille et il y a encore beaucoup de choses à peaufiner. Très heureux, c'est un succès important pour démarrer cette saison.

Êtes-vous surpris par la production de votre équipe, sur le plan physique, tactique et technique ?



Sur le plan physique, les joueurs ont bien travaillé dans une préparation très courte. Ils ont aussi bien préparé leur saison chez eux et tout le monde a fait des séances complètes. Concernant les relations techniques entre les joueurs, il y a eu beaucoup de liant et de maîtrise. C'est ça l'ADN du PSG. Ce que j'ai surtout apprécié, c'est la volonté de récupérer le ballon très tôt. Dans ce domaine, les offensifs ont été très bons aussi.





Quand on voit le duo Neymar-Messi ce, le tout en l'absence de Mbappé, il serait triste de voir partir l'un des deux cet été...



Il faut aussi saluer la performance de Pablo Sarabia qui est impliqué sur deux buts et qui a été très bon sur le replacement. Neymar et Messi se connaissent depuis pas mal de saisons et se redécouvrent ici. Ils ont une réelle relation technique et une envie de faire les choses ensemble. Kylian sera un plus, il est omniprésent dans ce projet, à moi et mon staff de faire en sorte de trouver le bon équilibre. Quand à un départ de l'un ou de l'autre, pour l'instant ils ont le sourire et fêtent ce titre dans le vestiaire.

Ce soir, on a presque oublié que Kylian était absent...

Personne ne peut oublier Kylian. On sait ce qu'il apporte et a apporté l'an passé. On a préparé ce match en sachant que Kylian serait suspendu. Honnêtement, je ne suis pas surpris de notre prestation. Mais l'apport de Kylian pour le prochain match face à Clermont est un apport dont on ne va pas se passer.

Êtes-vous soulagé que cette première officielle avec le maillot du PSG se soit déroulée de cette manière ?



Soulagé, ce n'est pas le terme. Quand on accepte de prendre le poste d'entraîneur du PSG on est dans une obligation de gagner mais je le répète mieux on joue et plus on a une chance de gagner. C'était important par rapport au groupe et par rapport à ce qu'on l'a travaillé depuis plusieurs semaines.