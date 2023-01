Christophe Galtier après la défaite face à Lens (1-3) : "La première fois que je vois mon équipe être autant désorganisée"

Au-delà de la défaite, le technicien parisien n'a pas apprécié la manière dont son équipe a concédé sa première défaite de la saison.

Cette défaite est-elle logique ?

Oui. Sur l’ensemble du match évidemment que Lens mérite sa victoire mais c’est pas tant la défaite qui me déçoit ou m’agace c’est la manière dont on a concédé nos buts. Les positions n’ont pas été respectées. Il est toujours très important de bien démarrer une seconde période. On leur a donné deux buts. Derrière cela, on s’est complètement coupé en deux, désorganisé. C’est la première fois que je vois mon équipe être autant désorganisée. Et quand il y a trop de déchet technique il y a des pertes de balles qui donnent l’avantage aux contre-attaques.

Avez-vous une explication sur le niveau des joueurs ?

C’est comme ça. Vous êtes pris dans un match avec beaucoup d’intensité, beaucoup d’impact. A partir du moment où on n’est pas juste techniquement, ça crée beaucoup d’espaces. C’est bien la première fois que je vois cette saison autant de déchet technique.

Quel impact peut avoir cette première défaite ?

Il n’y avait pas de pression particulière sur le fait de rester invaincu. Ça n’a jamais été un objectif défini par qui que ce soit, ni moi, ni la direction technique ou les joueurs.

" On ne peut pas penser que même si on l’avait emporté le championnat aurait été plié"

Qu’avez-vous pensé du match de Kylian Mbappé en l’absence de Neymar et Messi ?

Il a fait beaucoup d’efforts, même à 3-1 il a montré un bel état d’esprit. Malheureusement en face ça s’est bien regroupé et il y avait de moins en moins d’espaces. Nos deux joueurs Leo (Messi) et Ney n’étaient pas là mais il n’y a pas d’excuse à avoir sur le fait qu’on a perdu parce qu’il y avait des absents. On aura beaucoup de matchs. Il y aura absents. Il faut savoir être vraiment meilleurs même avec des joueurs en moins.





Vous avez été souvent pris dans la profondeur face à Lens ? Est-ce que ça sera l’un de vos axes de travail cette semaine ?

Dans la profondeur on a été pris mais ce n’est pas lié seulement à mes défenseurs. C’est aussi lié à la conquête du ballon et au fait que l’on a perdu beaucoup de duels et que l’on a manqué de justesse technique.





Allez-vous travailler cette semaine avec Achraf Hakimi et Kylian Mbappé ou seront-ils en repos ?



Il était convenu qu’ils viennent nous aider pour ces deux matchs importants. A partir de ce soir, ils sont en repos pour quelques jours. Combien de jours ? Quelques jours…





Lens peut-il encore être champion d’après vous ?

Dans les médias, il y avait un engouement ce dimanche matin pour que Lens nous batte et qu’il y ait encore du suspense. Mais j’aurais fait la même réponse si on l’avait emporté : le championnat est encore long. On ne peut pas penser que même si on l’avait emporté le championnat aurait été plié. Ils reviennent à 4 points. C’est comme ça. C’est un fait.

"Messi reviendra le 3 janvier"

Cette équipe vous rappelle-t-elle Lille quand vous aviez été champion ?

Pas du tout dans la manière dont l’équipe s’exprime. En revanche c’est une équipe qui dégage beaucoup d’enthousiasme.

Comment allez-vous accueillir Messi en début de semaine ?

On va être très heureux de l’accueillir chez nous, au centre d’entraînement. Le 3, c’est-à-dire dans 48 heures. Evidemment qu’il sera très bien accueilli. Après, pour l’accueil au stade, je n’ai aucun doute qu’il sera très bien accueilli au Parc. Il faut surtout, maintenant qu’il a atteint cet objectif incroyable, surtout retenir ce qu’il fait depuis le début de la saison avec l’équipe. C’est un joueur décisif pour nous. Donc je n’ai aucun doute sur le fait qu’il sera très bien accueilli.