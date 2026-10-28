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Christian Pulisic, joueur clé de la sélection américaine, est sur le point d’offrir un sérieux coup de pouce à l’AC Milan en s’engageant sur le long terme avec le club. L’attaquant de 28 ans aurait trouvé un accord sur les termes d’une importante prolongation de contrat, qui étendrait son séjour à San Siro de quatre années supplémentaires.

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Pulisic prolonge son séjour à San Siro

L’international américain s’apprête à signer un nouveau contrat qui le maintiendra en Italie jusqu’en 2031, selon ESPN. Son contrat actuel devait expirer en juin 2027, mais il a choisi de prolonger son séjour de quatre années supplémentaires. Une annonce officielle du géant de Serie A est attendue dans les prochains jours.

Un joueur phare de l’AC Milan

Pulisic s’épanouit depuis son arrivée à San Siro en 2023. L’AC Milan a versé à Chelsea une somme avoisinant les 22 millions d’euros pour s’attacher ses services, devançant la Juventus, Lyon et Galatasaray, également intéressés. Ce transfert lui a permis de donner un nouveau départ à sa carrière après que des blessures ont freiné sa progression à Stamford Bridge, où il avait remporté la Ligue des champions en 2021.

En Italie, le joueur de 28 ans s’est imposé comme une force offensive majeure. Il a inscrit 44 buts et délivré 28 passes décisives en 141 matches toutes compétitions confondues. Ces performances de premier plan ont permis à l’ancien prodige du Borussia Dortmund de terminer meilleur buteur de l’AC Milan lors de la saison 2024-25.

Le plan tactique d’Amorim

L’attaquant a connu un début de saison difficile en championnat, manquant la majeure partie de la préparation de l’AC Milan en raison d’une blessure contractée lors de la Coupe du monde 2026. Il a toutefois réintégré l’effectif sans difficulté sous les ordres du nouvel entraîneur Ruben Amorim. Pulisic occupe désormais une place centrale dans le système d’Amorim, aussi à l’aise sur une aile que dans l’axe, en numéro 10.

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Sa réussite en club reflète l’importance qu’il conserve en sélection. Pulisic compte 33 buts en 90 sélections avec les États-Unis et a participé aux Coupes du monde 2022 et 2026. Élu à quatre reprises meilleur joueur masculin de l’année par l’U.S. Soccer, il reste le joueur incontournable de sa sélection.

Une place durable en Italie

Son avenir à long terme en club étant désormais réglé, Pulisic peut se consacrer pleinement à la conquête de titres majeurs avec l’AC Milan. Sous la direction d’Amorim, l’Américain devra maintenir son efficacité en Italie comme sur la scène européenne. Alors qu’il entre dans les meilleures années de sa carrière, ce nouvel accord confirme son statut de pilier du projet milanais.