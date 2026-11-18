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Les États-Unis ont perdu leur sélectionneur, mais leur star continue de briller. Christian Pulisic a encore été le grand protagoniste face à Haïti, lors du quart de finale retour de la Ligue des nations de la CONCACAF disputé au TQL Stadium de Cincinnati et remporté 2-0.

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Après son doublé au match aller, l’attaquant de l’AC Milan a récidivé au retour en ouvrant provisoirement le score de façon spectaculaire. Il a lancé l’action en servant Julian Hall dans l’axe. Celui-ci a décalé McKennie à droite, dont le centre a trouvé Pulisic. L’Américain a battu Alexander Pierre d’un retourné acrobatique.

Un superbe but, le 36e sous le maillot des États-Unis pour l’ancien joueur de Chelsea et du Borussia Dortmund, qui a retrouvé cette saison l’éclat perdu l’an dernier. Avec l’AC Milan, il a inscrit 4 buts en 8 matches de championnat, tandis qu’il attend encore son premier but en Ligue Europa. Avant la trêve internationale, il a prolongé son contrat avec l’AC Milan, qui devait expirer en 2027.

Le nouvel accord court jusqu’en 2031, avec une augmentation substantielle de sa rémunération. Son salaire atteindra en effet 5 millions d’euros nets par saison, hors bonus, soit, grâce au maintien des avantages fiscaux du Decreto Crescita, 6,5 millions d’euros bruts.