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Gerry Cardinale, patron de RedBird Capital Partners, a confirmé que sa société d’investissement étudiait un éventuel rachat d’Al Nassr, poids lourd de la Saudi Pro League. L’homme d’affaires américain, qui compte déjà dans son portefeuille l’AC Milan, où évolue la star de la sélection américaine Christian Pulisic, ainsi que Toulouse, a été associé à un projet de rachat du club actuellement emmené par Cristiano Ronaldo.

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Cardinale envisage le rachat d’Al-Nassr

La société américaine de gestion d’investissements RedBird Capital Partners étudie la possibilité de racheter Al-Nassr, un club actuellement détenu par le Fonds d’investissement public d’Arabie saoudite et dont le capitaine est l’attaquant portugais Ronaldo.

Selon certaines informations, ce projet de rachat pourrait permettre au joueur de 41 ans de devenir copropriétaire de l’équipe qu’il a rejointe en 2023. RedBird connaît bien l’investissement dans le football : la société a acquis une participation majoritaire de 85 % dans le club français de Toulouse en 2020, avant de racheter le géant italien AC Milan deux ans plus tard.

Si le rachat aboutissait, il donnerait naissance à un réseau de clubs réunissant notamment Pulisic, joueur phare de l’AC Milan, et l’emblématique Ronaldo.

« J’aimerais rencontrer Ronaldo »

Interrogé par la Gazzetta dello Sport sur ces informations concernant le projet de rachat, Cardinale a reconnu son intérêt tout en soulignant que les discussions n’en étaient qu’à leurs débuts.

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« Il y a eu des discussions pour évaluer l’opportunité que représente Al-Nassr et on m’a contacté pour l’étudier, mais nous n’en sommes qu’à un stade préliminaire. Je travaille beaucoup au Moyen-Orient », a révélé Cardinale.

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Le dirigeant de RedBird a également évoqué la perspective de collaborer avec Ronaldo, dont le contrat de joueur en Arabie saoudite court jusqu’en juin 2027. Il souhaite comprendre les ambitions à long terme de l’attaquant.

« J’aimerais rencontrer Ronaldo, car je suis curieux de savoir ce qu’il pourrait vouloir faire après sa retraite et quel pourrait être son rôle futur au sein du club saoudien. Je continuerai à évaluer les possibilités de gérer plusieurs clubs, même si j’ai déjà Toulouse et l’AC Milan », a ajouté Cardinale.

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Un extraterrestre en quête d’histoire

Sur le terrain, Ronaldo reste en grande forme. L’attaquant expérimenté s’est rapproché du cap des 1 000 buts en carrière en inscrivant un triplé lors de la victoire 5-3 d’Al Nassr contre Al-Kholood en Saudi Pro League jeudi. Il ne lui manque plus que 15 buts pour atteindre ce total historique.

Le boxeur Oleksandr Usyk, présent pour ce match à huit buts, a simplement décrit le prolifique attaquant comme « un extraterrestre ».

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Après cette victoire, le capitaine d’Al Nassr a célébré sa nouvelle performance sur les réseaux sociaux. « Belle victoire, belle performance collective », a publié Ronaldo. « Heureux d’avoir aidé l’équipe avec un triplé ! »

Un cap historique en vue

Alors que Ronaldo se rapproche du seuil inédit des 1 000 buts, ses prochaines performances devant le but en Saudi Pro League seront suivies de près. En dehors du terrain, les discussions préliminaires de RedBird détermineront si cet ambitieux projet de rachat se concrétise, ouvrant potentiellement la voie à une collaboration entre Cardinale et l’un des plus grands joueurs de l’histoire du football au sein de la direction du club après la retraite de Ronaldo.