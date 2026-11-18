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Les États-Unis ont perdu leur sélectionneur, mais leur star continue de briller. Christian Pulisic a une nouvelle fois été le grand protagoniste face à Haïti, lors du quart de finale retour de la Ligue des nations de la Concacaf, disputé au TQL Stadium de Cincinnati et remporté 2-0 grâce à des buts du joueur de l’AC Milan et de Hall, tous deux servis par McKennie.

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Après son doublé au match aller, l’attaquant de l’AC Milan a remis ça au retour en ouvrant provisoirement le score de façon spectaculaire : il a lancé l’action en servant Julian Hall dans l’axe. Celui-ci a écarté le jeu vers la droite pour Weston McKennie, dont le centre a trouvé Pulisic. D’une reprise acrobatique croisée vers le second poteau, il a battu Alexander Pierre, resté immobile.

Un superbe but, le 36e sous le maillot des États-Unis pour l’ancien joueur de Chelsea et du Borussia Dortmund. Cette saison, il a retrouvé l’éclat perdu l’an dernier, notamment durant les premiers mois de 2026 où, en raison aussi de problèmes physiques, il n’est pas parvenu à faire la différence avec Allegri sur le banc, échouant à se qualifier pour la Ligue des champions. Avec l’AC Milan, il a inscrit cette année 4 buts en 8 matches de championnat. Il doit encore ouvrir son compteur en Ligue Europa, mais reste un atout supplémentaire pour Amorim.

Avant la trêve internationale, il a prolongé avec l’AC Milan son contrat, qui arrivait à échéance en 2027. Le nouvel accord court jusqu’en 2031, avec une augmentation substantielle de sa rémunération. Son salaire atteindra en effet 5 millions d’euros nets par saison, hors bonus, soit 6,5 millions d’euros bruts grâce au maintien des avantages fiscaux du Décret Croissance.

Cardinale, qui l’apprécie beaucoup, n’a jamais envisagé de le laisser partir. Après le Mondial, disputé en été aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Pulisic s’est retrouvé dans le viseur de plusieurs clubs, dont le New York City FC, franchise de Major League Soccer. Mais les discussions n’ont jamais décollé en raison de la volonté du patron de RedBird et de l’AC Milan, qui considère Pulisic comme un pilier sportif et commercial.

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Depuis son arrivée à l’AC Milan en provenance de Chelsea à l’été 2023, Pulisic a marqué 46 buts en 145 matches, toutes compétitions confondues.