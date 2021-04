Choupo-Moting aimerait rester au Bayern

L'attaquant a révélé qu'il appréciait son séjour à l'Allianz Arena et n'exclurait pas la possibilité de prolonger son contrat avec le club.

Eric Choupo-Moting a déclaré qu'il était prêt à poursuivre son séjour avec l'équipe de Bundesliga, le Bayern Munich, au-delà de la saison 2020-2021.

Le joueur de 32 ans a rejoint les Bavarois l'été dernier pour un contrat d'un an après avoir quitté le Paris Saint-Germain, où il a passé deux saisons.

L’attaquant a depuis marqué cinq buts et fourni une passe en 25 apparitions dans toutes les compétitions pour les hommes de Hans-Dieter Flick. Choupo-Moting a exprimé sa joie de faire partie des Bavarois et envisagerait de prolonger son séjour avec le club si l'occasion se présentait.

"C'est très amusant de faire partie de cette équipe. Nous travaillons ensemble très dur et avons l'ambition de réussir ensemble. De plus, c'est un honneur de jouer pour le Bayern. Une prolongation est-elle possible? Bien sûr," a confié Choupo - Moting à Goal. L'international camerounais avait effectué un transfert surprise au PSG après avoir quitté Stoke City après sa relégation en Championship en 2018.

L'attaquant a apporté une contribution significative aux Parisiens, notamment en inscrivant le but vainqueur en quarts de finale de la Ligue des champions contre l'Atalanta et a également joué un rôle important lorsque le club a atteint la finale du tournoi en 2020.

Choupo-Moting a révélé qu'il appréciait son séjour au Parc des Princes mais a choisi de ne pas renouveler son contrat car il avait l'intention de retourner en Allemagne, où il est né. "Je n'ai pas été totalement surpris. Bien sûr, nos chemins se sont séparés après avoir joué à Schalke mais Thomas Tuchel savait de quoi j'étais capable. C'était bien qu'un entraîneur de haut niveau comme lui se souvienne de mes performances", a-t-il poursuivi.

«Je me suis senti très à l'aise à Paris. La ville vaut toujours le détour, surtout pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse au street art et à la mode de rue."*

«J'étais totalement fasciné par le quartier des artistes du Marais et de Pompidou. J'étais souvent là quand j'avais un jour de congé."

"L'Allemagne m'a un peu manqué et quand le plus grand club d'Allemagne vous veut, vous n'avez pas à réfléchir très longtemps. J'étais très content de l'appel du FC Bayern."

On s'attend à ce que Choupo-Moting soit présent lorsque son équipe affrontera le PSG en quarts de finale de la Ligue des champions ce mercredi soir et que l'attaquant a hâte de retrouver ses anciens coéquipiers. "J'ai passé deux années très agréables et passionnantes à Paris - pas seulement à cause de mes deux premiers championnats ou de ma participation à la finale de l'UCL. Revoir les gars sera spécial", a-t-il ajouté.

«Je me suis fait beaucoup d'amis dans l'équipe et nous sommes toujours en contact aujourd'hui. Le club a une place dans mon cœur. Si j'avais pu choisir, nous nous serions rencontrés en finale et pas maintenant.