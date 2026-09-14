Le journaliste Ahmed Shobeir a révélé la vérité au sujet du retour du Palestinien Wessam Abou Ali au club égyptien d'Al Ahly lors du prochain mercato hivernal.

Shobeir a déclaré, dans des propos radiophoniques ce lundi : « Des propos ont été publiés hier selon lesquels Al Ahly aurait commencé à ouvrir des discussions ou à tâter le terrain en vue du retour de Wessam Abou Ali, et à savoir si le club de Columbus Crew accepterait son départ ou non. »

Il a poursuivi : « J'ai dit tant mieux, car c'est un joueur qui avait fait une grande différence avec Al Ahly. Mais l'entraîneur de Columbus Crew a dit que c'était l'avenir du club, qu'il n'y avait aucune chance qu'il parte, et il a affirmé que sa blessure avait affecté l'équipe et qu'il reviendrait bientôt. »

Il a ajouté : « S'il y a une demi-chance qu'il revienne à Al Ahly, alors je dis au club d'Al Ahly de ne pas hésiter. L'idée de son retour est presque inexistante, mais il est important de rêver et d'y penser. »

L'ancien gardien d'Al Ahly a ajouté : « Le Marocain Houcine Ammouta a tenu hier une réunion très très longue avec les joueurs, au cours de laquelle ils se sont ouverts les uns aux autres, ils ont discuté entre eux, et l'on sent que les joueurs sont motivés et veulent le prochain match, avec un état de colère car ils voient que les supporters sont très très en colère à cause des prestations de la dernière période, et les joueurs veulent se prouver et offrir un meilleur niveau. »

Al Ahly affrontera Abou Qir Fertilizers demain mardi en première division, où il occupe la troisième place avec 10 points, à la différence de buts près derrière le Zamalek, dauphin, et à deux points de Pyramids, leader.









La fin du feuilleton Juan Bezerra

Shobeir a ensuite abordé le sujet du Zamalek en disant : « Enfin, le générique de fin du feuilleton des nuits de Bezerra est apparu. Le Zamalek n'avait d'autre choix que d'accepter le départ de Bezerra, pour plusieurs raisons, dont le fait qu'il n'y avait plus rien à espérer de sa part. L'offre de Shabab Al-Ahli Dubaï lui a plu, elle lui est bien restée en tête, il ne reviendra pas dessus, l'argent et la vie à Dubaï, et le Zamalek a tenté à droite à gauche, sans succès. »

Il a poursuivi : « Le club souffre d'une crise financière très très violente, et par conséquent le Zamalek a un besoin criant d'argent, et les joueurs ont des dus et veulent leur argent. Comme je te l'ai dit hier, les détails financiers du contrat : 3 millions de dollars cash à la signature, un million de dollars en février et un million en août, en plus d'un million de dollars de primes et de bonus. Le Zamalek te dit ici : moi j'ai 6 millions de dollars. Il y avait 10 % de commission pour son agent, avoisinant les 600 000 dollars, qui ont été retirés, et aussi 5 % de droit de parrainage, ainsi qu'une prime de championnat qui était d'environ 20 000 dollars, et le joueur a renoncé à tout cela. Le Zamalek te dit ainsi : moi j'arrive à peu près à 7 millions de dollars. »

Il a précisé : « Ce que je savais hier, c'est qu'il n'y avait pas de revente pour le club du Zamalek, mais j'ai appris que le Zamalek, dans les derniers mètres, a insisté pour inscrire une clause donnant droit au club à un pourcentage de 20 % sur le montant de la vente du joueur à l'avenir. »

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