Aurélien Tchouaméni, l’une des stars de l’équipe de France, a appelé à la vigilance avant le match décisif contre la Norvège, estimant qu’Erling Haaland constituait la principale menace pour les « Bleus » dans cette rencontre qui désignera le leader du groupe.

Le milieu du Real Madrid, en conférencede presse au Gillette Stadium de Boston, a déclaré à propos de l’avant-centre de Manchester City : « Haaland est un joueur redoutable, son surnom de “Cyborg” lui va comme un gant. Il peut marquer à tout moment, et nous devons rester concentrés pendant les 90 minutes. »

Le milieu de terrain a par ailleurs rappelé que les Bleus avaient déjà réalisé un parcours parfait lors des phases de groupe, mais qu’« on garde le meilleur pour la fin. On joue la première place contre un prétendant au titre, on est prêts à tout ».

Concernant l’intérêt de terminer en tête du groupe, il a ajouté : « Cela signifie moins de déplacements et moins de fatigue. Mais l’essentiel est que nous voulons gagner chaque match ; si nous livrons une bonne performance, nous serons en excellente position pour les phases suivantes. »

Il a également rendu hommage à son coéquipier Kylian Mbappé : « Je l’apprécie sur le terrain comme en dehors. C’est une personne formidable et un joueur d’exception, l’un des meilleurs au monde. »

Concernant le staff technique après le départ de Deschamps, il a déclaré : « Guy Stéphane va poursuivre dans la même voie. Il nous a confié une mission claire et nous respecterons les principes de jeu. Nous entretenons avec lui une excellente relation, basée sur la franchise. »

Sur le plan tactique, il reconnaît que le 4-3-3 avec un sentinelle facilite les projections offensives, mais qu’avec quatre attaquants il faut absolument préserver l’équilibre, comme face au Sénégal où les Bleus ont dû reculer pour contenir les contres.

Enfin, il a rappelé que l’équipe était prête à affronter des conditions météorologiques difficiles : « Nous avons disputé la Coupe du monde des clubs et nous savions que cela pouvait arriver ; ce qui s’est passé lors du dernier match nous a préparés à toutes les éventualités. »