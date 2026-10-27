Les supporters attendent avec impatience les résultats du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions d'Afrique et de la Coupe de la Confédération pour la saison en cours 2026-2027.

La liste des équipes qualifiées pour le tour des seize dans les deux compétitions est désormais complète. Elles seront réparties en 4 groupes dans chaque compétition, chacun composé de 4 équipes, les deux premières se qualifiant pour les quarts de finale.

La Confédération africaine de football doit procéder au tirage au sort de la phase de groupes demain mercredi, au siège de la Fédération égyptienne dans la ville de 6 Octobre.

Ligue des champions d'Afrique : les chapeaux en l'absence du tenant du titre

Les tours préliminaires ont connu quelques surprises, dont la plus marquante a été l'élimination des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns, tenants du titre, face aux Angolais de Wiliete.

Après la qualification des seize équipes, le premier chapeau a vu une domination arabe totale, avec une forte présence de l'Égypte grâce à Zamalek et Pyramids.

La répartition des équipes avant le tirage au sort est la suivante :

Premier chapeau : Zamalek, Pyramids, l'Espérance de Tunis, la Renaissance de Berkane (Maroc)

Deuxième chapeau : Al-Hilal (Soudan), Simba (Tanzanie), Young Africans (Tanzanie), Petro de Luanda (Angola)

Troisième chapeau : Orlando Pirates (Afrique du Sud), Horoya (Guinée), Nouadhibou (Mauritanie), MC Alger.

Quatrième chapeau : Wiliete (Angola), le Club Africain (Tunisie), le Maghreb de Fès, Colombe Sportive (Cameroun).

Selon ces chapeaux, la présence de confrontations entre équipes arabes en huitièmes de finale est possible, et deux équipes d'un même pays pourraient même se retrouver dans un même groupe.

Cela pourrait se produire du fait de la présence de l'Espérance dans le premier chapeau et de son compatriote le Club Africain dans le quatrième, et il en va de même pour la Renaissance de Berkane et le Maghreb de Fès.

Coupe de la Confédération : une compétition explosive

La Coupe de la Confédération connaît une présence remarquable de certains clubs historiques, ce qui annonce une compétition explosive en phase de groupes.

Après avoir complété la liste des qualifiés pour ce tour, les équipes ont été réparties en 4 niveaux, comme suit :

Premier chapeau : Al Ahly (Égypte), l'USM Alger, l'AS FAR (Maroc), et le qualifié de la confrontation entre le CR Belouizdad (Algérie) et la Douane (Mauritanie)

Deuxième chapeau : le Raja (Maroc), Maniema (RD Congo), Azam (Tanzanie), le CS Sfaxien (Tunisie).

Troisième chapeau : Al Ahly Tripoli (Libye), Singida (Tanzanie), Black Bulls (Mozambique), Real Bamako (Mali).

Quatrième chapeau : Esko Kara (Togo), Red Arrows (Zambie), Primeiro de Agosto (Angola), Durban City (Afrique du Sud).

Ici aussi, les chapeaux ouvrent la voie à des confrontations entre équipes arabes au prochain tour, ainsi qu'à la présence de deux équipes d'un même pays dans un même groupe, comme l'AS FAR et le Raja.