Comme le rapportent de manière concordante plusieurs médias espagnols, le Suédois de 20 ans a subi à l’entraînement une blessure au genou possiblement plus grave, qui pourrait, dans le pire des cas, le mettre sur la touche pendant plusieurs mois.

Un transfert lors de l’actuelle période des transferts serait donc définitivement exclu, d’autant que le marché estival en Europe n’est ouvert que jusqu’au 1er septembre 2026.

Bardghji avait déjà subi une rupture des ligaments croisés en avril 2024 et avait ensuite été absent pendant dix mois. On ne sait pas s’il s’agit actuellement du même genou ni quelle est la gravité de la blessure.

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Bardghji est encore sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en 2029

À Barcelone, le joueur de 20 ans est considéré comme un candidat à un départ, puisqu’il a plutôt peu de chances d’obtenir un temps de jeu régulier dans l’équipe de l’entraîneur Hansi Flick. Le coach allemand n’a même pas emmené Bardghji aux matches de préparation à Udine le week-end dernier – les Catalans ont joué 45 minutes à chaque fois contre Nottingham Forest (1:0) et l’Udinese Calcio (0:1).

« Ce n’est pas simple pour moi, mais nous devons prendre des décisions », a expliqué Flick ensuite. Dans le meilleur des cas, le Suédois, tout comme le milieu de terrain Marc Cassado, devrait se chercher un nouveau club. « J’avais parlé avec les deux à la fin de la saison dernière et nous avons aussi évoqué leurs situations lors du stage en Angleterre. Et rien n’a changé. Je leur donne ce conseil », a ainsi déclaré Flick.

Pour Bardghji, cette blessure supposée arrive au mauvais moment, puisque plusieurs clubs avaient manifesté leur intérêt pour un transfert. Un ou plusieurs clubs de Bundesliga se seraient également renseignés sur le Suédois.

La saison dernière, l’ailier a disputé 28 matches toutes compétitions confondues avec les Catalans, inscrivant deux buts et délivrant quatre passes décisives. Son contrat à Barcelone court encore jusqu’en 2029.