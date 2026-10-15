Lors d'une réunion houleuse au siège de la Fédération internationale de football, le président Gianni Infantino a présenté des excuses à son Conseil pour son plan secret de vente des droits de la Coupe du monde. La réponse a été tranchante et cinglante : vous n'êtes toujours pas apte à diriger le football mondial tant que vous ne dévoilerez pas tout.

Les détails d'une réunion houleuse

Le Conseil de la Fédération internationale de football, la FIFA, s'est réuni ce jeudi à Zurich, pour la première fois depuis l'éclatement du scandale lié à la proposition secrète d'Infantino de créer ce qui a été appelé la « FIFA Forward Enterprise » (FFE).

Ce projet, qu'Infantino a été contraint d'annuler quelques jours après sa fuite, prévoyait de céder une partie des droits commerciaux de l'instance dirigeante du football mondial à une société d'investissement privée, un précédent dangereux qui aurait changé le visage du jeu.

Au cours d'une réunion qui a duré trois heures et demie, le dossier de cette entité n'était pas le seul sur la table des comptes à rendre. Le président helvético-italien a été soumis à des questions brûlantes sur d'autres sujets épineux, dont la suspension de l'attaquant américain Folarin Balogun, le prix FIFA de la paix et le financement des fédérations nationales.

Hewitt met le feu : nous n'avons reçu aucune réponse

Debbie Hewitt, présidente de la Fédération anglaise de football et vice-présidente de la FIFA, a révélé l'ampleur de la déception au sein du Conseil, déclarant par la suite que de nombreuses questions restaient sans réponse.

Hewitt a ajouté, sur un ton acéré : « Ce qui est frustrant, c'est que nous n'avons reçu de réponse à aucune de nos demandes précises, comme l'obtention des documents de la FFE, par exemple. »

Et elle a poursuivi en révélant les coulisses : « J'ai demandé : pourquoi ? Et on nous a demandé de soumettre ces questions par écrit. Je pense que cet homme doit répondre à ces questions, et s'il n'y répond pas maintenant, il n'est pas apte à présider la FIFA. C'est ce qui a été discuté lors de la réunion. »

Hewitt a reconnu la présence de « quelques regrets » dans les excuses d'Infantino, mais elle a souligné qu'elles n'étaient pas suffisantes : « Ensuite, il n'y a eu aucune réserve concernant nos sentiments sur ce qui s'est passé. Ce dont il s'est réellement excusé, c'est de ne pas avoir soumis la question au Conseil. Si vous êtes à ce point dans le regret, dites-le-nous. »

L'UEFA campe sur sa position

L'Union européenne de football, l'UEFA, figure parmi les critiques les plus virulents d'Infantino, qu'elle a appelé à maintes reprises à se retirer. L'instance a préparé des poursuites pénales contre Infantino et a déposé une plainte devant trois tribunaux américains pour exiger la publication de l'ensemble des documents relatifs à cette entité.

Interrogée sur un éventuel changement de position de l'UEFA, Hewitt a répondu avec fermeté : « De mon point de vue, rien n'a changé. Je n'ai aucune information nouvelle qui me ferait penser autrement, si ce n'est que nous avons un président qui s'excuse. »

Malgré la tempête, l'UEFA cherche toujours un candidat pour affronter Infantino, qui se présentera pour la troisième fois à l'élection présidentielle de la FIFA en mars prochain, sans qu'aucun candidat crédible n'ait émergé jusqu'à présent.

Ramon Vega, ancien défenseur de Tottenham et de la Suisse, a annoncé son intention de se présenter, mais il semble peu probable qu'il obtienne les cinq lettres de soutien requises de la part des fédérations membres, et encore moins qu'il devienne un concurrent sérieux.

En revanche, des personnalités de premier plan du football européen ont fait savoir à la radiodiffuseur britannique « BBC Sport » qu'elles souhaitaient voir Arsène Wenger, ancien entraîneur d'Arsenal, se porter candidat. Mais on ne sait pas si Wenger est prêt à renoncer à son poste de directeur mondial du développement du football à la FIFA pour livrer contre son président une bataille qu'il pourrait ne pas remporter.

Hewitt a reconnu la nécessité pour l'UEFA et les opposants à Infantino à travers le monde de trouver un candidat avant la date limite du 18 novembre prochain, insistant sur l'importance d'avoir un concurrent après sa réélection par acclamation en 2019 et en 2023.

Elle a conclu : « Je pense qu'il est important pour Gianni d'avoir face à lui quelqu'un qui porte un programme différent, et il est bon que la FIFA ait ce choix. Nous vivons dans un système démocratique, il faut se rappeler qu'il y a 211 fédérations, et il est très important que toutes ces fédérations aient la possibilité de voter selon leur vision. »



