Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Borussia Dortmund v SC Paderborn 07 - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy
Traduit par

Choc en direct : Kovac lutte contre ses larmes après avoir appris la mort de son ami

N. Kovac
Borussia Dortmund
Bundesliga
Croatie
Allemagne

Un moment inoubliable

Niko Kovac, l'entraîneur du Borussia Dortmund, a retenu ses larmes avant d'interrompre une interview télévisée dès qu'il a appris le décès tragique de son ami proche et ancien adjoint Peter Hermann, et ce en direct à la télévision allemande.

Kovac, âgé de 54 ans, accordait une interview au réseau « Sky Sport Allemagne » après la victoire du Borussia Dortmund sur le score de 1-0 face à Stuttgart lorsqu'il a été informé de la nouvelle.

Une vive émotion s'est clairement manifestée chez l'entraîneur du Borussia Dortmund au moment de l'annonce de la nouvelle, lorsque le présentateur Sebastian Hellmann la lui a communiquée.

Le présentateur a reçu la nouvelle pendant le déroulement de l'interview avant de la transmettre à Kovac et aux consultants Lothar Matthäus et Julia Simic.

Commentant cette triste nouvelle, Kovac a déclaré : « Cela me donne un peu le souffle coupé. Il y a un mois ou deux, j'essayais encore de lui parler, mais ce n'était plus du tout possible. Malheureusement, sa maladie était incurable. Je suis extrêmement triste, une bonne personne nous a quittés. »

Bundesliga
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Werder Brême crest
Werder Brême
SVW

Kovac a précisé que lorsqu'il avait tenté de parler à son vieil ami quelque temps auparavant, c'est la fille de Hermann qui avait répondu à son appel.

Hermann est décédé à l'âge de 74 ans, après une longue lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, l'une des maladies neurodégénératives.

Hermann avait travaillé comme adjoint de l'entraîneur Jupp Heynckes lorsque le Bayern Munich avait réalisé son premier triplé en 2013, et il était revenu au Bayern Munich à nouveau lors du retour de Heynckes en 2017, avant de rester une année supplémentaire lorsque Kovac avait pris en main la direction technique.

Hermann a occupé le poste d'entraîneur adjoint lors de plus de 1000 matchs pour différents clubs, dont Schalke, Hambourg, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund.

Après son interview avec le réseau Sky, Kovac, profondément affecté, a annulé son apparition médiatique dans l'émission Aktuelles Sportstudio sur la chaîne ZDF, ce qu'a révélé la présentatrice Katrin Müller-Hohenstein dans la soirée de samedi.

Kovac a retenu ses larmes lors de la conférence de presse d'après-match, déclarant : « De ma part et aussi de la part de mon frère, nos sincères condoléances à la famille de Peter. Un grand homme nous a quittés. Non seulement en tant qu'entraîneur adjoint à Munich, mais aussi en tant qu'entraîneur adjoint lorsque j'étais encore joueur à Leverkusen. C'est un véritable choc. »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google