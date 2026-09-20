Choc en direct : Kovac lutte contre ses larmes après avoir appris la mort de son ami

Niko Kovac, l'entraîneur du Borussia Dortmund, a retenu ses larmes avant d'interrompre une interview télévisée dès qu'il a appris le décès tragique de son ami proche et ancien adjoint Peter Hermann, et ce en direct à la télévision allemande.

Kovac, âgé de 54 ans, accordait une interview au réseau « Sky Sport Allemagne » après la victoire du Borussia Dortmund sur le score de 1-0 face à Stuttgart lorsqu'il a été informé de la nouvelle.

Une vive émotion s'est clairement manifestée chez l'entraîneur du Borussia Dortmund au moment de l'annonce de la nouvelle, lorsque le présentateur Sebastian Hellmann la lui a communiquée.

Le présentateur a reçu la nouvelle pendant le déroulement de l'interview avant de la transmettre à Kovac et aux consultants Lothar Matthäus et Julia Simic.

Commentant cette triste nouvelle, Kovac a déclaré : « Cela me donne un peu le souffle coupé. Il y a un mois ou deux, j'essayais encore de lui parler, mais ce n'était plus du tout possible. Malheureusement, sa maladie était incurable. Je suis extrêmement triste, une bonne personne nous a quittés. »

Kovac a précisé que lorsqu'il avait tenté de parler à son vieil ami quelque temps auparavant, c'est la fille de Hermann qui avait répondu à son appel.

Hermann est décédé à l'âge de 74 ans, après une longue lutte contre la sclérose latérale amyotrophique, l'une des maladies neurodégénératives.

Hermann avait travaillé comme adjoint de l'entraîneur Jupp Heynckes lorsque le Bayern Munich avait réalisé son premier triplé en 2013, et il était revenu au Bayern Munich à nouveau lors du retour de Heynckes en 2017, avant de rester une année supplémentaire lorsque Kovac avait pris en main la direction technique.

Hermann a occupé le poste d'entraîneur adjoint lors de plus de 1000 matchs pour différents clubs, dont Schalke, Hambourg, le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund.

Après son interview avec le réseau Sky, Kovac, profondément affecté, a annulé son apparition médiatique dans l'émission Aktuelles Sportstudio sur la chaîne ZDF, ce qu'a révélé la présentatrice Katrin Müller-Hohenstein dans la soirée de samedi.

Kovac a retenu ses larmes lors de la conférence de presse d'après-match, déclarant : « De ma part et aussi de la part de mon frère, nos sincères condoléances à la famille de Peter. Un grand homme nous a quittés. Non seulement en tant qu'entraîneur adjoint à Munich, mais aussi en tant qu'entraîneur adjoint lorsque j'étais encore joueur à Leverkusen. C'est un véritable choc. »



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