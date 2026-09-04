Choc en Argentine : le nom d'Agüero apparaît dans une enquête sur le trafic de cocaïne et le blanchiment d'argent

Le nom de l'ancienne star argentine Sergio « Kun » Agüero est apparu dans une enquête judiciaire en Argentine concernant une organisation accusée de trafic international de drogue et de blanchiment d'argent, après que les documents de l'enquête ont révélé des tentatives de la part de personnes soupçonnées d'appartenir au réseau d'exploiter l'image du joueur et sa notoriété mondiale dans un projet commercial.

Selon les éléments de l'enquête supervisée par le juge Pablo Yadarola, Agüero n'est pas mis en cause dans cette affaire, mais des membres de l'organisation, dont on pense qu'elle possède des ramifications internationales, ont cherché à associer un projet de plateforme de billetterie à l'image de l'ancien attaquant, dans le cadre de démarches commerciales actuellement soumises à un examen judiciaire.

Les messages et fichiers extraits de téléphones saisis par les autorités ont révélé des négociations en vue du lancement de la marque « Kru Tickets », liée à une organisation d'esports fondée par Agüero, dans un contexte de tentatives de la part des membres du groupe de tirer profit de son nom et de sa notoriété pour développer le projet.

Selon l'enquête, le groupe est soupçonné d'être impliqué dans le trafic de cocaïne en provenance de Bolivie et le trafic de drogues de synthèse en provenance d'Espagne. Plusieurs personnes ont été arrêtées, parmi lesquelles Pipot Álvarez, qui a entamé une grève de la faim après son interpellation.

Les négociations avec Agüero

L'affaire comprend des messages échangés entre des personnes que les autorités affirment être liées à l'organisation, parmi lesquelles Diego Francisco Anzaloni, Bono Oziel De Carlucci, Raúl Omar « Brujo » Manzoni et Álvarez. Certaines de leurs activités se déroulaient dans un local situé rue Ricardo Bocchini, dans la ville d'Avellaneda, à proximité du stade de l'Independiente.

L'un des messages figurant dans le dossier de l'affaire remonte au 30 janvier 2026, lorsque Anzaloni a évoqué avec De Carlucci son espoir de parvenir prochainement à un accord avec Agüero au sujet de la plateforme de billetterie.

Des semaines plus tard, d'autres échanges ont porté sur la possibilité de gérer le projet par l'intermédiaire de plusieurs sociétés, l'une d'elles liée à une personne décrite par les enquêteurs comme un présumé distributeur de drogue, tandis que l'autre visait le projet lié à Agüero.

Les messages faisaient également état d'un voyage au Mexique destiné à faire avancer les négociations commerciales, avant qu'Anzaloni n'informe ses intermédiaires, le 22 avril, qu'il avait rencontré Agüero en personne et que l'accord était, selon les échanges, dans ses phases finales.

Les enquêtes ont par ailleurs révélé une tentative de réunir environ 10 000 euros auprès d'investisseurs potentiels, les documents indiquant qu'Anzaloni cherchait à réunir cette somme afin qu'Agüero n'ait pas à contribuer au capital initial du projet.

Tous ces faits demeurent sous enquête judiciaire, tandis que les informations contenues dans le dossier ne font état d'aucune mise en cause d'Agüero lui-même.