L’équipe d’Allemagne a été éliminée dès les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battue aux tirs au but (3-4) par le Paraguay. Si la qualification avait pu être assurée durant les 120 minutes de jeu, la séance de tirs au but a mis en lumière l’ampleur de la crise traversée par la Nationalmannschaft.

Selon le journal allemand « Bild », le staff a été pris de court : plusieurs stars ont refusé de s’élancer, créant une confusion palpable en coulisses.

Le sixième tir au but a constitué le tournant fatal : après un score de 3-3 à l’issue des cinq premiers tirs, la confrontation est entrée dans la phase de la « mort subite ». Le défenseur du Bayern Munich Jonathan Tah s’est alors présenté et a expédié le ballon au-dessus de la lucarne gauche, ratant ainsi sa toute première tentative de penalty en carrière.

Selon de nouvelles informations relayées par le site « Foot Mercato », des images télévisées filmées par la chaîne ZDF ont montré le capitaine Joshua Kimmich demandant à deux reprises à son coéquipier Leon Goretzka de s’avancer pour tirer le sixième penalty. Bien que le milieu de terrain, plus qualifié et expérimenté que le défenseur Tah, semblait le candidat idéal pour cette mission, Goretzka a refusé catégoriquement, baissant la tête et reculant d’un pas, une séquence qui a provoqué un tollé dans le milieu sportif allemand.

Face à cette dérobade collective, Tah a dû assumer seul une pression immense, alors que Waldemar Anton, Malick Thiaw, le jeune Nathaniel Brown et le gardien Manuel Neuer se trouvaient également sur la pelouse.

Avant le tir de Tah, l’entraîneur Julian Nagelsmann avait déjà désigné ses cinq premiers tireurs : Kai Havertz (manqué), le capitaine Kimmich (transformé), Jamal Musiala (transformé), Nik Voltimadi (manqué) et Nedim Amiri (transformé).

Tah a vécu une soirée tragique : avant de manquer ce tir décisif, il pensait avoir inscrit le but de la victoire en prolongation d’une tête, avant que l’arbitre ne l’annule après consultation de la vidéo (VAR), en raison d’une faute controversée commise par son coéquipier Anton sur le gardien paraguayen.

Cette hésitation collective évoque un autre crève-cœur : la finale de Ligue des champions 2012, où le Bayern Munich, à domicile, avait déjà vu ses stars reculer face à Chelsea ; à l’époque, plusieurs cadres avaient déjà refusé de frapper, contraignant le gardien Neuer à transformer le troisième penalty avant que Schweinsteiger n’échoue sur la cinquième tentative. avant que Bastian Schweinsteiger ne manque la cinquième et dernière tentative.

L’élimination prématurée des « Machines allemandes » a ainsi confirmé, bien au-delà de l’épisode des tirs au but contre le Paraguay, que cette génération souffre d’un déficit de « mentalité de gagnant » et de courage dans les moments décisifs, conclut le journal allemand.