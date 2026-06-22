Choc du « Quartet »… Un prince saoudien anticipe le scénario du match contre l’Espagne avant même qu’il ne se déroule

En quelques mots laconiques mais empreints de réalisme, le prince Abdelrahman ben Moussaad, ancien président du club Al-Hilal, a commenté la défaite retentissante de la sélection saoudienne face à l'Espagne (4-0), rappelant ainsi un tweet qu'il avait publié 24 heures avant le coup d'envoi et dans lequel il mettait en garde contre un « résultat lourd ».

L’Espagne a en effet infligé une lourde défaite (4-0) à la sélection saoudienne lors de la deuxième journée du groupe H de la Coupe du monde 2026.

Cette défaite rappelle les deux précédents cauchemars mondiaux : le 8-0 subi en Allemagne en 2002 et le 5-0 encaissé en Russie en 2018. Le 4-0 concédé face à « La Roja » s’ajoute désormais à la liste des résultats cuisants de l’histoire des participations de la sélection saoudienne.

Au classement, l’Arabie saoudite stagne à la dernière place avec un seul point, tandis que l’Espagne s’empare de la tête du groupe avec quatre unités. Malgré la sévérité du score, une lueur d’espoir persiste pour les hommes en vert : une victoire contre le Cap-Vert lors de la dernière journée leur permettrait de décrocher leur billet pour les 32es de finale.

Peu après le coup de sifflet final, le prince Abdulrahman bin Musaad a partagé sur la plateforme « X » le message prémonitoire qu’il avait publié la veille : « Même si une surprise est possible, il est logique que l’Espagne batte notre équipe demain. »

Il ajoutait alors : « J’espère que le score ne sera pas trop lourd, et, quel que soit le résultat, nous avons un match difficile contre le Cap-Vert. Nous espérons, avec l’aide de Dieu, le surmonter et nous qualifier… Quoi qu’il en soit, nos cœurs sont avec les Verts et nous sommes convaincus que les joueurs de notre équipe donneront tout ce qu’ils ont. »

Après la rencontre, il a simplement commenté : « Ce qui était logique s’est produit », deux mots qui résumaient tout.

Malgré sa froideur apparente, ce bref commentaire contenait deux messages : d’abord, l’acceptation d’un écart de niveau avant le coup d’envoi ; ensuite, l’invitation à s’accrocher à un mince filet d’espoir. Car les Verts se trouvent désormais à la croisée des chemins : une victoire face au Cap-Vert pourrait redonner le sourire, tandis qu’une nouvelle élimination précoce viendrait s’ajouter aux fantômes du passé.