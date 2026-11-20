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Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations 2026-2027, organisé à Nyon, a donné lieu à quatre affiches alléchantes en matches aller-retour pour mars 2027. L’Espagne, championne du monde, affrontera la France de Zinedine Zidane, tandis que l’Angleterre de Thomas Tuchel défiera la Norvège d’Erling Haaland.

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Espagne-France : un choc entre poids lourds

L’Espagne, championne du monde, affrontera la France de Zinedine Zidane dans l’affiche phare des quarts de finale de la Ligue des nations 2026-2027, après le tirage au sort organisé vendredi à Nyon. Invaincue jusqu’à la sixième journée face à l’Angleterre, l’équipe de Luis de la Fuente s’est retrouvée dans le chapeau des équipes non têtes de série après la fin de sa série de 43 matches sans défaite, malgré les quatre buts et deux passes décisives de Lamine Yamal, les trois passes décisives de Dani Olmo et les trois buts de Mikel Merino.

Elle recevra au match aller avant de se rendre sur le terrain d’une équipe de France transformée sous Zidane. Après une défaite en Italie qui l’avait fait reculer à la deuxième place du groupe A1, la France a repris la tête grâce à une victoire âprement disputée contre la Turquie, marquée par le premier but d’Eli Junior Kroupi en sélection. Michael Olise a été son principal atout offensif sur l’ensemble de la phase, avec cinq buts et deux passes décisives.

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Norvège-Angleterre : Haaland et Kane face à face

L’Angleterre de Thomas Tuchel affrontera la Norvège dans un duel entre les buteurs les plus redoutables d’Europe. Vainqueure du groupe A3, elle aborde ce rendez-vous en confiance après sa victoire 3-2 contre l’Espagne. Trois jours plus tôt, son capitaine Harry Kane avait dépassé Peter Shilton pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire de l’équipe masculine d’Angleterre. Il a terminé la phase de ligue en tête du classement des buteurs avec huit réalisations, tandis que Jude Bellingham a délivré six passes décisives.

La Norvège de Stale Solbakken a évité de justesse les barrages entre les ligues A et B lors de la sixième journée, grâce à un penalty transformé en fin de match par Erling Haaland pour sceller une victoire 3-2 contre le Danemark. Ce but a porté le total du meilleur buteur de l’histoire de la compétition à six réalisations sur la phase de ligue, tandis que Martin Odegaard a délivré cinq passes décisives. L’Angleterre devra d’abord relever un sérieux défi à Oslo avant le retour à Wembley.

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Pays-Bas-Portugal : l’ère post-Ronaldo à l’épreuve

Le Portugal, tenant du titre, affrontera les Pays-Bas de Xavi Hernandez dans de nouvelles retrouvailles entre rivaux européens. Sous les ordres de Jorge Jesus, nommé cet été, la première équipe à se qualifier a survolé le groupe A4 avec cinq victoires. Goncalo Ramos et Joao Felix ont chacun inscrit trois buts et mené son attaque après la retraite internationale de Cristiano Ronaldo en novembre.

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Xavi était invaincu à la tête des Pays-Bas jusqu’à une lourde défaite contre l’Allemagne lors de la sixième journée, trois jours seulement après une démonstration conclue sur le score de 7-0 face à la Grèce. Auteur d’un triplé, Tijjani Reijnders a terminé meilleur buteur des Pays-Bas avec quatre réalisations, à égalité avec Virgil van Dijk, qui a franchi le cap des 100 sélections. Les Pays-Bas recevront au match aller avant de se rendre au Portugal.

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Belgique-Allemagne : un duel offensif en perspective

L’Allemagne de Jurgen Klopp, prolifique devant le but, affrontera la Belgique de Mark van Bommel dans le quatrième quart de finale. Après des débuts poussifs en septembre et en octobre, l’Allemagne a trouvé son rythme en novembre. Florian Wirtz a inscrit quatre buts, dont deux lors de la large victoire 5-0 contre les Pays-Bas, tandis que l’ailier du RB Leipzig Brajan Gruda a ajouté deux buts et deux passes décisives en seulement deux apparitions.

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Troisième du groupe A1 avant la sixième journée, la Belgique était menée par l’Italie après 11 minutes de jeu avant de renverser la situation et de s’imposer 4-1, portée par les trois buts de Kevin De Bruyne et les trois passes décisives de Charles De Ketelaere. Les confrontations aller-retour auront lieu fin mars 2027. Leurs vainqueurs accéderont à la phase finale, prévue du 9 au 13 juin 2027, que l’Angleterre, la France ou l’Espagne pourrait accueillir.