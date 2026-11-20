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Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des nations A 2026-2027, organisé à Nyon, a livré quatre affiches alléchantes qui se joueront en matches aller-retour en mars 2027. L’Espagne, championne du monde, affrontera la France de Zinedine Zidane, tandis que l’Angleterre de Thomas Tuchel retrouvera Erling Haaland et la Norvège.

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Espagne-France : Un choc au sommet

L’Espagne, championne du monde, affrontera la France de Zinedine Zidane dans l’affiche phare des quarts de finale de la Ligue des nations A 2026-2027, à l’issue du tirage au sort organisé vendredi à Nyon. Sans faute jusqu’à la sixième journée face à l’Angleterre, l’équipe de Luis de la Fuente s’est retrouvée dans le chapeau des non-têtes de série après la fin de sa série de 43 matches sans défaite, malgré les quatre buts et deux passes décisives de Lamine Yamal, les trois passes décisives de Dani Olmo et les trois buts de Mikel Merino.

Elle recevra au match aller avant de se déplacer pour affronter une équipe de France transformée sous Zidane. Après une défaite en Italie qui l’avait fait reculer à la deuxième place du groupe A1, la France a repris la tête grâce à une victoire arrachée contre la Turquie, marquée par le premier but d’Eli Junior Kroupi en sélection. Michael Olise a été son principal atout offensif sur l’ensemble de cette phase, avec cinq buts et deux passes décisives.

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Norvège-Angleterre : Haaland et Kane face à face

L’Angleterre de Thomas Tuchel affrontera la Norvège dans un duel entre deux des attaquants les plus redoutables d’Europe. Première du groupe A3, l’Angleterre aborde ce rendez-vous en confiance après sa victoire 3-2 contre l’Espagne. Trois jours plus tôt, son capitaine Harry Kane avait dépassé Peter Shilton pour devenir le joueur le plus capé de l’histoire de sa sélection masculine. Il a terminé la phase de ligue meilleur buteur avec huit réalisations, tandis que Jude Bellingham a délivré six passes décisives.

La Norvège de Stale Solbakken a échappé aux barrages entre les ligues A et B de façon spectaculaire lors de la sixième journée, lorsqu’Erling Haaland a transformé un penalty en fin de match pour sceller une victoire 3-2 contre le Danemark. Déjà meilleur buteur de l’histoire de la compétition, il a ainsi porté son total à six buts sur cette phase de ligue, tandis que Martin Odegaard a délivré cinq passes décisives. Un rude défi attend l’Angleterre à Oslo avant le match retour à Wembley.

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Pays-Bas-Portugal : L’après-Ronaldo à l’épreuve

Le Portugal, tenant du titre, affrontera les Pays-Bas de Xavi Hernandez pour de nouvelles retrouvailles entre deux rivaux historiques du football européen. Sous la direction de Jorge Jesus, nommé cet été, la première équipe à avoir obtenu sa qualification a traversé le groupe A4 avec cinq victoires. Goncalo Ramos et Joao Felix ont chacun inscrit trois buts pour mener son attaque depuis la retraite internationale de Cristiano Ronaldo en novembre.

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Xavi était invaincu à la tête des Pays-Bas jusqu’à une lourde défaite contre l’Allemagne lors de la sixième journée, survenue trois jours seulement après une démonstration conclue sur le score de 7-0 face à la Grèce. Tijjani Reijnders, auteur d’un triplé, et Virgil van Dijk, qui a franchi le cap des 100 sélections, ont terminé meilleurs buteurs des Pays-Bas avec quatre buts chacun. Leur équipe recevra au match aller avant de se rendre au Portugal.

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Belgique-Allemagne : Un festival offensif en perspective

L’Allemagne de Jurgen Klopp, prolifique devant le but, affrontera la Belgique de Mark van Bommel dans le quatrième quart de finale. Après un début poussif en septembre et en octobre, l’Allemagne a trouvé son rythme en novembre. Florian Wirtz a inscrit quatre buts, dont deux lors de la victoire 5-0 contre les Pays-Bas, tandis que l’ailier du RB Leipzig Brajan Gruda a ajouté deux buts et deux passes décisives en seulement deux apparitions.

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La Belgique abordait la sixième journée à la troisième place du groupe A1 et était menée par l’Italie après 11 minutes de jeu, avant de renverser la situation pour s’imposer 4-1, portée par les trois buts de Kevin De Bruyne et les trois passes décisives de Charles De Ketelaere. Les quarts de finale aller-retour se disputeront fin mars 2027. Les vainqueurs accéderont à la phase finale, prévue du 9 au 13 juin 2027, que l’Angleterre, la France ou l’Espagne pourrait accueillir.