Choc de statistiques exceptionnelles entre Manchester City et le Paris Saint-Germain : qui mettra fin à la série de l'autre ?

Manchester City et son invité, le Paris Saint-Germain, abordent leur affiche tant attendue de la Ligue des champions ce mercredi soir avec, chacun, une série solide qu'il entend préserver, dans un choc qui pourrait bien mettre un terme à l'une des statistiques marquantes des deux formations.

Manchester City affiche un bilan exceptionnel à domicile en Ligue des champions. Selon le site officiel de l'UEFA, les Citizens n'ont perdu qu'une seule fois lors de leurs 25 dernières rencontres disputées sur leur pelouse en phase de groupes et en phase de ligue, pour 21 victoires et 3 matches nuls, ce qui témoigne de la difficulté de s'imposer devant leur public.

En face, le Paris Saint-Germain se présente avec une série remarquable face aux clubs anglais dans les compétitions européennes, lui qui a évité la défaite lors de ses 11 derniers matches, avec huit victoires et trois nuls.

Ces chiffres placent les deux équipes devant un véritable test : Manchester City veut poursuivre sa domination à domicile et préserver son excellent bilan en Ligue des champions, tandis que le Paris Saint-Germain espère prolonger sa série d'invincibilité face aux clubs anglais.

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Par ailleurs, Manchester City mène dans les confrontations directes face au Paris Saint-Germain, avec quatre victoires contre deux pour le club français, deux rencontres s'étant conclues sur un match nul.

Le PSG a toutefois remporté la dernière opposition entre les deux équipes sur le score de 4-2 à domicile, lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions 2024-2025.