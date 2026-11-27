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Liverpool brille en Premier League, mais Andoni Iraola doit gérer avec prudence ses choix d'équipe pour la semaine à venir. Alors que des rencontres cruciales approchent, deux de ses joueurs les plus influents risquent une suspension automatique.

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Les stars de Liverpool sous la menace d'une suspension

À l'approche des fêtes, la pression monte sur Liverpool, qui doit préserver son effectif disponible au cours d'une série de matches sans répit. Le club de la Mersey s'est remis d'une période difficile début novembre, marquée par deux défaites consécutives contre Arsenal et Fenerbahçe.

Mais alors que Liverpool se prépare pour le derby contre Everton, la menace d'une suspension plane sur le vestiaire. Selon le règlement actuel de la Premier League, tout joueur qui reçoit cinq cartons jaunes lors des 19 premiers matches de la saison écope automatiquement d'un match de suspension. Pour l'équipe d'Iraola, cette limite ne cessera de s'appliquer qu'après le match contre Coventry, le 2 janvier. Il reste donc plusieurs rencontres à fort enjeu à négocier.

Les principales préoccupations du staff concernent le milieu Alexis Mac Allister et la recrue estivale Bradley Barcola. Tous deux ont déjà reçu quatre avertissements en championnat cette saison. Un seul tacle mal maîtrisé pourrait donc les envoyer en tribunes.

Mac Allister est sous cette menace depuis son avertissement lors de la victoire contre Crystal Palace, même s'il a évité tout nouveau carton lors de la récente démonstration face à Manchester United. Barcola l'a rejoint parmi les joueurs menacés après avoir reçu un carton jaune en seconde période le week-end dernier.

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Le déplacement à Chelsea complique la donne

Ces éventuelles absences tomberaient au plus mauvais moment pour Liverpool, alors qu'un déplacement à Stamford Bridge approche. Selon un article de l'Evening Standard, les deux joueurs entrent dans une période décisive où chaque décision arbitrale pourrait avoir de lourdes conséquences sur la dynamique de l'équipe.

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Avec Leeds, Tottenham et Aston Villa parmi les prochains adversaires, très peu de matches se prêtent à une suspension sans conséquence majeure. Le staff devrait rappeler au Français et au champion du monde argentin d'éviter les protestations inutiles ou les fautes tactiques susceptibles de leur valoir un carton.

Dans une course au titre où les écarts sont infimes, perdre deux titulaires en même temps porterait un coup dur aux ambitions de trophées de Liverpool sous la direction de son nouvel entraîneur.

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La profondeur de l'effectif mise à l'épreuve

Si Mac Allister et Barcola suscitent les inquiétudes les plus immédiates, ils sont loin d'être les seuls joueurs de Liverpool à se rapprocher du seuil disciplinaire fixé par la Premier League. Le capitaine Virgil van Dijk compte actuellement trois cartons jaunes cette saison, tout comme ses coéquipiers en défense Ronald Araujo et Milos Kerkez.

Plus loin dans la liste, Jeremy Jacquet et Victor Munoz ont chacun reçu deux avertissements. Ils disposent donc d'une marge un peu plus importante avant d'atteindre le premier seuil de cinq cartons. Avec autant de joueurs concernés, Iraola pourrait devoir faire appel à ses remplaçants plus tôt que prévu, notamment si les cartons se multiplient dans l'intensité du derby contre Everton.

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La situation en défense est encore compliquée par l'état de forme de Victor Munoz, qui tente de se remettre d'un léger coup à temps pour le coup d'envoi dimanche. Si Munoz n'est pas apte à jouer, la pression sur les autres défenseurs pour éviter un avertissement n'en sera que plus forte.