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Choc à Tijuana : un cadavre a été découvert dans une voiture à proximité du centre d’entraînement de l’équipe d’Iran

Iran

Choc au stage de préparationde l'Iran à Tijuana, au Mexique. Selon les médias locaux, le corps d'une personne a été découvert ce vendredi à l'intérieur d'un véhicule garé en face du centre d'entraînement de la sélection asiatique. Selon les premiers éléments, le véhicule, une Toyota RAV4 grise laissée sur place depuis trois jours, se trouvait sur le parking d’un supermarché proche du stade Caliente où l’équipe d’Amir Ghalenoei peaufine sa préparation avant son entrée en lice face à la Nouvelle-Zélande, mardi prochain.

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