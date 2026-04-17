Choc à Rome : Gasperini fond soudainement en larmes, s’enfuit et détruit une porte

Vendredi soir, Gian Piero Gasperini a quitté précipitamment la conférence de presse d’avant-match entre l’Atalanta Bergame et son équipe, l’AS Rome, les larmes aux yeux.

L’entraîneur italien, arrivé à la Roma l’été dernier après neuf saisons fructueuses à Bergame couronnées par une victoire en Europa League, a été submergé par l’émotion.

Avec la Roma, il occupe actuellement la sixième place de la Serie A. En cas de victoire samedi soir, le club pourrait intégrer le top 5, le Como FC ayant été battu 2-1 à Sassuolo vendredi.

La semaine passée, sa position a toutefois été soudainement remise en cause : le conseiller et icône du club Claudio Ranieri a affirmé qu’il était le quatrième choix l’été dernier et a sous-entendu que son poste n’était pas inviolable.

Interrogé sur les propos de Ranieri, il a répondu, visiblement ému : « Je ne comprends pas. Il ne s’est jamais rien passé entre Ranieri et moi. Je ne m’attendais pas à cela. En toutes ces années, je n’ai jamais été traité ainsi. »

Lorsque Ranieri est évoqué à l’Atalanta, il fond en larmes : « À Rome, tout doit être parfait. À Bergame, j’ai réussi parce que mon entourage me faisait confiance. »

« L’Atalanta était un club formidable, où l’on travaillait main dans la main avec l’entraîneur. Je suis parti parce qu’au final, les choses ont un peu changé, en partie à cause d’un changement de propriétaire et en partie à cause de la “figure paternelle” avec laquelle j’étais très proche (Antonio Percassi, ndlr) … »

Après cette dernière phrase, l’entraîneur s’est soudain levé et a quitté la salle, visiblement ému. Selon La Gazzetta dello Sport, il aurait même cassé la poignée de la porte en partant.



