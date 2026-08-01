Mostafa Choubir, gardien de but d'Al Ahly et de la sélection égyptienne, a franchi une nouvelle étape sur la voie d'une carrière professionnelle à l'étranger, après avoir signé officiellement avec l'agence internationale CAA Base, spécialisée dans la gestion de carrière des joueurs. Un mouvement qui renforce ses chances de rejoindre un club européen dans la période à venir, à la suite des prestations remarquées qu'il a livrées lors de la Coupe du monde 2026.

Le journaliste italien réputé Fabrizio Romano a révélé, via son compte sur la plateforme « X », que Choubir figure désormais parmi les joueurs représentés par l'agence CAA Base, précisant que son contrat actuel avec Al Ahly court jusqu'en juin 2027, mais qu'il pourrait quitter le club compte tenu de l'intérêt de plusieurs équipes désireuses de le recruter après sa belle prestation au Mondial.

Cette étape intervient après le tournoi historique disputé par le gardien avec la sélection égyptienne, où il a joué un rôle de premier plan dans l'accession de l'Égypte aux huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, après avoir enchaîné une série de prestations solides qui ont attiré l'attention d'observateurs et de recruteurs de plusieurs clubs hors d'Égypte.

CAA Base est l'une des plus grandes agences de gestion de carrière de joueurs dans le monde du football. Elle jouit de vastes relations avec les grands clubs européens et supervise le parcours de plusieurs des plus grandes stars du sport.

Parmi les joueurs les plus connus qu'elle représente figurent l'Anglais Cole Palmer et l'Équatorien Moisés Caicedo, le duo de Chelsea, ainsi que l'Anglais Eberechi Eze, la star d'Arsenal, et, du côté des entraîneurs, l'Italien Carlo Ancelotti et l'Espagnol Julen Lopetegui.

L'adhésion de Choubir à cette agence est perçue comme un indice important d'un possible départ vers une expérience professionnelle en dehors du championnat égyptien, notamment au vu de l'intérêt qu'il a suscité après sa participation remarquée à la Coupe du monde, qui a fait grimper sa cote sur le marché des transferts.