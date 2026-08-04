Chobier révèle les dessous du Zamalek : la vérité sur l'offre de Bezera, la crise de la star du Maroc et la société de football

Le journaliste Ahmed Chobeir a levé le voile sur plusieurs dossiers importants au sein du club de Zamalek, précisant la réalité des informations circulant au sujet d'une offre officielle que le club aurait reçue de Shabab Al-Ahli (Émirats arabes unis) pour recruter le Brésilien Juan Bezerra. Il a également évoqué la crise des sommes dues à Salah Mosadaq et dévoilé les derniers développements concernant la société de football.

Chobeir a déclaré, lors de ses interventions radiophoniques : « Une offre officielle est-elle parvenue au club de Zamalek de la part de Shabab Al-Ahli pour engager Juan Bezerra ? Non, aucune offre n'est parvenue, et ni le club ni le joueur n'ont reçu la moindre offre officielle jusqu'à présent. Existe-t-il un intérêt du Golfe pour le joueur ? Nous entendons des choses, comme nous en entendons au sujet d'un intérêt pour d'autres noms. »

Il a ajouté : « Je vais vous faire une révélation : Zamalek ne s'oppose pas au départ de Bezerra si une offre convenable arrive, car le club ne se cramponne à aucun joueur. Si une offre de 6 ou 7 millions de dollars se présente, son départ sera autorisé. »

Le journaliste Ahmed Chobeir a poursuivi : « Pour l'heure, Bezerra et son agent ont perçu l'intégralité de leurs dus, et par conséquent rien ne le préoccupe si ce n'est de s'entraîner régulièrement avec l'équipe. »

La crise des sommes dues à Salah Mosadaq

Chobeir a parlé de la crise entre Zamalek et Salah Mosadaq, affirmant que le retard du club à régler les sommes dues au joueur a fait doubler la crise.

Il a déclaré : « La crise entre Zamalek et Salah Mosadaq porte sur un montant de 400 000 dollars, qui était la somme initialement due au joueur. Mais en raison du retard de paiement, les réclamations ont grimpé à 800 000 dollars, ce qui a été l'une des causes de la suspension disciplinaire d'enregistrement dont le club a fait l'objet. »

Il a ajouté : « Zamalek est parvenu à un accord avec Salah Mosadaq, et le joueur a déjà perçu 400 000 dollars, le reste de ses dus devant lui être versé fin juillet. Mais après que le club n'a pas honoré le versement du solde restant à la date fixée, la crise s'est envenimée. »

Le journaliste Ahmed Chobeir a précisé : « La direction de Zamalek a pris contact avec Salah Mosadaq et lui a demandé de reporter la perception du montant restant en raison des difficultés financières que traverse le club. »

Il a conclu son propos sur cette crise en disant : « Salah Mosadaq a totalement refusé l'idée du report et a informé les responsables de Zamalek qu'il n'attendrait pas ne serait-ce qu'une demi-heure, exigeant de percevoir l'intégralité de ses dus et affirmant qu'il déposerait une nouvelle plainte s'il ne récupérait pas son argent, ce qui oblige la direction de Zamalek à clore ce dossier au plus vite. »

Le sort de la société de football à Zamalek

Au sujet du dossier de la société de football, Chobeir a affirmé que le projet n'a pas été annulé, mais qu'il traverse une phase de gel provisoire. Il a déclaré : « Beaucoup s'interrogent sur la société de football à Zamalek, et la vérité est que le projet est gelé pour le moment, mais il n'a pas été annulé et ne le sera pas ; il prendra peut-être un peu de retard, le temps d'être organisé comme il se doit. »

Il a ajouté : « Il est indispensable que la part la plus importante revienne au club de Zamalek, ne serait-ce qu'à hauteur de 51 % contre 49 %. Il existe en Égypte des entités qui ne sont ni à vendre ni à acheter, et il n'est pas correct de parler de vendre Al-Ahly ou Zamalek. On peut parler de partenariat ou d'une part de contrôle revenant au club, mais il n'est pas logique que la crise financière se transforme en discussion sur la vente de ces clubs, car ils représentent une partie de l'histoire du football égyptien. »