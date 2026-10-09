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Chivu agacé : « Une Roma anti-Inter ? Pourquoi ne parle-t-on pas d’anti-Milan, d’anti-Como ou d’anti-Roma ? »

Inter

Lors de la conférence de presse à la veille d’Inter-Parme, l’entraîneur de l’Inter, Cristian Chivu, s’est montré quelque peu agacé par la question d’un journaliste qui demandait si la Roma pouvait être l’équipe anti-Inter dans ce championnat, sous-entendant que l’Inter soit l’équipe à battre en tant que championne en titre. Le technicien roumain a répondu ainsi :


« Si la Roma doit être considérée comme anti-Inter ? Pourquoi ne parle-t-on pas aussi de l’anti-Roma ? Pourquoi ne parle-t-on jamais de l’anti-Milan ? Et l’anti-Como ? Pourquoi parle-t-on seulement de l’anti-Inter ? »

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