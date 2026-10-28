Le Club Deportivo Guadalajara a officiellement dévoilé son troisième maillot pour la saison 2026-27. Il abandonne ses emblématiques rayures rouges et blanches au profit d’un modèle noir et or épuré, qui suscite déjà de vifs débats dans le football mexicain.

Conçu par Nike dans le cadre de son initiative « Herencia Sagrada », ce nouveau maillot célèbre la charrería, sport national du Mexique, en associant l’artisanat équestre aux équipements du football de haut niveau.

La pièce maîtresse du maillot est une bande horizontale dorée et ornée qui traverse la poitrine et imite le piteado traditionnel, une broderie minutieuse en fibres de cactus que l’on retrouve sur les ceintures et les vestes de cérémonie des charros.

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Des touches dorées soulignent les poignets des manches et le col polo structuré, contrastant avec le tissu noir profond, dont la texture tissée ton sur ton reste discrète. Plutôt que d’utiliser l’écusson actuel du club, le modèle mise sur un minimalisme rétro en reprenant au centre le monogramme aux lettres « C » et « G » entrelacées de l’écusson historique de Chivas datant de 1908.

Derrière cette esthétique tournée vers l’héritage du club, le maillot bénéficie de la dernière technologie Aero-FIT de Nike, qui intègre directement au tissu des structures en maille respirante et des zones ciblées pour favoriser la circulation de l’air.

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En écho à la bande dorée sur la poitrine, les noms et numéros des joueurs au dos arborent une police créée pour ce maillot et inspirée de la typographie western. Les logos des sponsors commerciaux sont, eux, déclinés dans un argenté discret afin de préserver la sobriété de la palette principale.

Cette sortie marque une étape créative audacieuse dans le partenariat de Chivas avec Nike, après sa séparation très médiatisée d’avec PUMA. Alors que les premiers lots mis en vente s’écoulent rapidement et que la distribution internationale s’élargit, l’attention se porte désormais sur la première apparition de cette tenue inspirée des charros sous les projecteurs de l’Estadio Akron, devant les fidèles supporters de Guadalajara.

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