Chine, Yannick Carrasco - Le patron de son club monte au créneau

L'ailier belge a été sanctionné pour son comportement, alors qu'il souhaite revenir en Europe. Ce samedi, son président s'est insurgé de la situation.

Annoncé proche d' , le Belge Yannick Carrasco avait été banni de l'entraînement et sanctionné financièrement par son club chinois du Dalian Yifang ce vendredi. Le club, dans lequel l'ancien de l' et de l'AS est arrivé durant l'été dernier, avait invoqué des problèmes de comportement pour justifier sa décision. Dans un communiqué, la formation chinoise avait aussi expliqué que le joueur devra changer de comportement dans les trois jours.

Ce samedi, au lendemain de cette affaire, Choi Kang-hee, le patron du Dalian Yifang s'est chargé de mettre la lumière sur le déroulement des évènements, s'exprimant longuement sur le sujet au cours d'une conférence de presse d'avant-match.

"Quand j'ai vu Carrasco pour la première fois, c'était en pendant l'entraînement d'hiver. À ce moment-là, il a constamment mentionné son souhait de retourner en Europe. Il a répété son appel après le début de la saison. La nuit dernière, j'ai également vu des rapports de son agent. Lorsqu'un joueur a un contrat avec l'équipe, il veut toujours forcer le club à le laisser partir. À mon avis, c'est très peu professionnel", a d'abord regretté Choi Kang-hee.

"Après la pause internationale, il était en retard et a même disparu"

"Aucun membre de notre club n'a promis que Carrasco puisse rentrer en Europe par la fenêtre de transfert estivale. Nous venons de lui dire que s’il peut aider l’équipe, nous l'accompagnerons pour son retour en Europe en hiver", a ensuite ajouté le président.

"Cependant, nous avons également vu ce qui s'est passé lors du match précédent. Le match contre Shenhua (...) il a quand même délibérément retardé la reprise du match pour demander un carton jaune, ce qui a conduit à la suspension du prochain match. Après la suspension, il voulait rentrer plus tôt en Europe. Nous ne voulions pas le laisser partir, mais pour le bien du joueur, nous avons accepté. Il nous a également promis de revenir pour jouer les trois prochains matchs. Cependant, après la pause internationale, il était en retard et a même disparu. Il était également très négatif à l'entraînement après son retour.”

Des problèmes d'attitude qui ne devraient pas faire le jeu de Yannick Carrasco qui, en plus de devoir faire avec les craintes au sujet de son niveau après avoir évolué pendant un an en , prouve son manque de professionnalisme... Loin d'être idéal pour parvenir à venir en Europe et de s'inscrire dans des projets ambitieux, susceptibles de lui apporter les garanties sportives et financières espérées.