Comment regarder Chine U17 - Fidji U17 avec un VPN

Vous souhaitez accéder à votre service de streaming habituel avec davantage de sécurité, ou depuis une autre région du monde où des restrictions géographiques pourraient s’appliquer ? Un réseau privé virtuel (VPN) peut vous être utile.

Contournez instantanément les restrictions géographiques régionales et regardez des matchs de football en direct du monde entier sur votre plateforme de streaming préférée Regardez le foot partout VPN sûr et ultra rapide Chiffre votre connexion Internet et vous aide à accéder à votre contenu favori. Protégez jusqu’à 10 appareils simultanément Connectez jusqu’à 10 appareils en même temps. Adresse IP dédiée Obtenez votre propre adresse IP unique pour une couche de sécurité supplémentaire.

Choisissez un VPN fiable . Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette).

. Sélectionnez un fournisseur de VPN de confiance et téléchargez son application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans un pays où le match est officiellement diffusé.

Suisse DAZN Canada Fubo Algérie, Maroc, Vietnam, Tunisie MyTV Vietnam

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Consultez son site ou ouvrez son application de streaming.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour accéder au contenu et profiter du match !

Présentation du match

Coupe du monde M17 - Journée 3 26 nov. 2026 - 10:00

La Chine U17 et les Fidji U17 s’affrontent dans le groupe H de la Coupe du monde U17 le jeudi 26 novembre, à l’Aspire Zone, au Qatar.

La Chine compte un point. Elle a fait match nul 2-2 contre le Maroc le 23 novembre, au lendemain de la plus lourde défaite des Fidji dans ce tournoi. Ce résultat la maintient à la troisième place du groupe.

Ce nul faisait suite à une défaite 5-0 face à l’Espagne le 20 novembre. La Chine a montré qu’elle pouvait marquer contre une solide opposition, mais sa défense a été mise à rude épreuve.

La situation des Fidji est bien plus sombre. Battus 15-0 par l’Espagne le 23 novembre, trois jours seulement après une défaite 6-0 contre le Maroc, ils n’ont toujours pas marqué au Qatar.

La sélection océanienne a encaissé 21 buts en deux matches et occupe la quatrième place du groupe. Le sélectionneur de l’équipe senior, Stephane Auvray, a pris les rênes du groupe à la dernière minute, et les Fidji U17 cherchent toujours leur premier but.

La Chine peut espérer obtenir un résultat, tandis que les Fidji devront afficher un visage bien plus solide. Voici comment suivre la rencontre.

Les informations officielles sur la diffusion TV et en streaming de Chine - Fidji ne sont pas disponibles pour le moment. Elles seront ajoutées ici une fois les diffuseurs confirmés.

Actualité des équipes et effectifs