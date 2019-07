Chine - José Mourinho refuse un contrat à 100 M€ au Guangzhou Evergrande

Ardemment courtisé par le Guangzhou Evergrande (Chine), José Mourinho a dit non à une somme astronomique.

On ne pourra jamais accuser José Mourinho d'être un mercenaire du football ! Licencié en décembre dernier par , le technicien portugais avait l'occasion de reprendre du service en , du côté du Guangzhou Evergrande, mais il a préféré refuser. Rares sont ceux qui auraient fait le même choix...

Un salaire annuel de 31 M€, sans compter les bonus !

Car en Chine, Mourinho s'apprêtait à décrocher le jackpot ! En négociations avancées avec le propriétaire du club, Hui Ka Yan, qui est aussi l'un des hommes les plus riches de l'Empire du Milieu, le "Special One" aurait pu percevoir 100 millions d'euros sur plusieurs années, sans compter les bonus, et avec un salaire annuel de 31 millions d'euros, selon les informations de Sky Sports. Ce qui aurait fait de lui l'entraîneur le mieux rémunéré au monde !

L'article continue ci-dessous

Bien décidé à réaliser le gros coup Mourinho, Hui Ka Yan laissait même au Portugais le droit de choisir la durée de son contrat... Sans oublier l'opportunité de reprendre la sélection chinoise après son aventure avec Guangzhou. Sachant que le Mou se verrait bien reprendre une équipe nationale... Mais l'ancien coach de l' , qui rêve toujours de Ligue des Champions, a préféré décliner.

Mourinho a déjà dit non à

"La seule chose que je sais est que je ne veux pas, expliquait-il récemment à The Coaches' Voice. Je suis assez pathologique dans le sens où je dois jouer pour gagner. Après, si je ne gagne pas, c'est mon problème et celui des joueurs, du club, de la structure mais j'ai besoin d'un projet où le sentiment est de jouer pour gagner."

"Si quelqu'un me donne un magnifique contrat de dix ans avec l'objectif de rester dans la première partie de tableau et si vous terminez septième, huitième ou neuvième c'est parfait, alors ce n'est pas pour moi. C'est ma nature. Mon prochain objectif est de me battre pour gagner", avait conclu Mourinho, qui a récemment refusé les avances de Newcastle. En attendant le rebond dans un club plus huppé...