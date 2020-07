Mercato - Chine : Hulk a des touches avec "des équipes qui jouent la Ligue des Champions"

En Chine depuis 2016, et plus précisément au Shanghai SIPG, le Brésilien pourrait revenir en Europe au mois de décembre.

Son nom et sa frappe de balle sont inoubliables, alors vous vous souviendrez forcément d’Hulk, l’ancien joueur de Porto et du . Transféré en 2016 du côté de la , et plus précisément au Shanghai SIPG, l’ailier droit pourrait bientôt revenir en Europe.

Cela ne semble pas pour lui déplaire : son contrat prendra fin le 31 décembre prochain. En attendant, Hulk participera à la reprise du championnat chinois le 27 juillet prochain, puis il quittera le pays. Direction l’Europe ? Le Brésilien a des touches prestigieuses.

"Les propositions pleuvent dans plusieurs pays"

"Les propositions pleuvent dans plusieurs pays. Il y a de grands clubs en Europe, qui participent à la Ligue des Champions, mais aussi au et même en Chine", a déclaré Hulk lors d'une interview accordée à Globo Esporte.

Plus d'équipes

"Mais je ne veux plus jouer ici, a-t-il annoncé ensuite. J'étudie les propositions, je demande à Dieu de m'aider à choisir le meilleur club et à être bien physiquement. Je ne fais pas de l’argent une priorité, je veux juste être heureux. Nous n'avons d’ailleurs encore rien décidé." Si un club a besoin de quelqu’un pour tirer les coups francs…