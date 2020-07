Chine - Fellaini s'offre un triplé pour la reprise

Quoi de mieux que de débuter une saison par un triplé, qui plus est décisif pour donner la victoire à son équipe ? C'est ce qu'est parvenu à réaliser Marouane Fellaini, sous les couleurs du Shandong Luneng. Trois buts en sept minutes (79e, 83e, 86e), qui ont permis à son équipe de l'emporter sur la pelouse de Dalian Pro (2-3).

Un succès qui permet à Shandong de rejoindre le champion en titre Guangzhou (où évolue Mousa Dembélé) en tête du groupe A avec trois points.

Only Marouane Fellaini could scored a seven-minute hat-trick of headers! ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/gUkbdJcMgr