Chine - Ezequiel Lavezzi a disputé son dernier match

L'ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Napoli a annoncé son intention de mettre un terme sa carrière, après une ultime rencontre de championnat.

Une dernière sous le signe de la réussite. Titulaire et buteur lors de la rencontre de championnat chinois entre son club de Hebei Fortune et le Guangzhou Evergrande (1-3), Ezequiel Lavezzi a annoncé sa retraite sportive au sortir du match, en direct à la télévision locale.

"Ma décision est prise, c’est presque sûr à 100"​

Arrivé en en février 2016, l’ancien joueur du , visiblement ému, a confié sentir se sentir prêt à couper le cordon. "Ce match restera dans ma mémoire parce que c’est le dernier de ma carrière. J’ai envie de profiter de mes enfants, de ma famille. C’est le bon moment. Ma décision est prise, c’est presque sûr à 100", a lâché l’attaquant de 34 ans, aussi passé par le Napoli, pensionnaire de .

L'Argentin raccroche donc les crampons à une journée du terme du championnat, après n’avoir été titularisé que cinq fois cette saison en Chinese Super League. Avant cela, le milieu offensif avait eu le temps de s'offrir un palmarès plus qu'honorable, remportant notamment quatre titres de champion de avec le Paris Saint-Germain (2013, 2014, 2015 et 2016) et une Coupe d' avec (2012), mais aussi le statut de joueur le mieux payé de la planète à son arrivée en Chine.