Chili - Reinaldo Rueda explique les raisons du retour en forme d'Alexis Sanchez

En totale méforme du côté de Manchester United cette saison, Alexis Sanchez retrouve des couleurs avec le Chili, dans cette Copa America 2019.

C'est un cas de figure qui a le luxe d'irriter les supporters... Encore buteur dans la nuit de vendredi à samedi face à l'Equateur (2-1), l'attaquant Alexis Sanchez a permis au , tenant du titre, de valider son ticket pour les quarts de finale de la Copa America 2019, au . Auteur de son second but en autant de rencontres disputées dans la compétition, le Chilien semble en pleine forme, lui qui n'était plus que l'ombre de lui-même cette saison à .

Le calcul est simple, en deux rencontres avec sa sélection, Alexis Sanchez, l'ancien goleador des Gunners d' et du , a tout simplement inscrit autant de buts qu'en 27 matches sous les couleurs des Red Devils lors du dernier exercice. Alors forcément, la question de sa motivation lorsqu'il évolue chez les pensionnaires d'Old Trafford ne peut qu'être légitime...

Un problème de "lien émotionnel" avec ses coéquipiers ?

Justement, Reinaldo Rueda, le sélectionneur du Chili, a été confronté à cette question ce samedi. Pour lui, cette différence de niveau de jeu s'explique par des raisons psychologiques. "Ce n’est pas facile à expliquer, mais Alexis est venu ici et a fait preuve de beaucoup d’engagement. Peut-être qu’à Manchester, il n’a pas le lien émotionnel qu’il a avec ses coéquipiers, cette affection", a d'abord déclaré le sélectionneur, cité par le Evening Standard.

"Il n'a pas eu de chance parce que Manchester United a des problèmes depuis un moment, alors il n’a pas la structure qu’il a ici. Il a également eu des blessures, il manque de constance, de continuité”, a ensuite ajouté le technicien. Une explication rationnelle, qui ne devrait toutefois pas être du goût des dirigeants mancuniens, Alexis Sanchez jouissant d'un salaire mirobolant chez les Red Devils... Un investissement loin d'être fructueux, donc.