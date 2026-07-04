Chilavert répond aux propos insultants de Dougari : « Nous n'affronterons pas la France... mais une équipe africaine »

Le légendaire gardien paraguayen José Luis Chilavert a déclenché une vive polémique en tenant des propos provocateurs à l’encontre de l’équipe de France, à la veille du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 entre les deux nations. Cette sortie médiatique fait suite à des déclarations tout aussi piquantes de l’ancien Bleu Christophe Dugarry.

Sur ses réseaux sociaux, l’ancien gardien a lancé : « En 1998, nous avons affronté les Français ; aujourd’hui, le Paraguay va jouer contre une équipe africaine », une allusion transparente à la diversité ethnique des Bleus.

Cette sortie médiatique fait suite aux propos de Dugarry, champion du monde 1998, qui avait minimisé les chances paraguayennes lors d’un entretien accordé à la radio « Monte-Carlo ». L’ancien attaquant avait alors déclaré : « L’équipe du Paraguay va subir une défaite écrasante, elle va être humiliée. Ils vont vouloir se contenter de défendre parce qu’ils sont incapables, vraiment incapables. Je vais le répéter deux fois pour que ce soit clair : en attaque, c’est une catastrophe. »

L’ancien joueur de Vélez ne s’est pas contenté d’ignorer ces propos, mais il a aussi pris la parole sur les réseaux sociaux pour lui répondre, rappelant la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde 1998, au cours de laquelle les Bleus avaient éliminé les Guaranis 1-0 grâce à un but en or de Laurent Blanc à la 23e minute des prolongations, avant de remporter le titre suprême.

Cette nouvelle polémique s’inscrit dans une série de confrontations récentes : il y a quelques jours, Chilavert a échangé des piques avec l’entraîneur Gustavo Álvaro au sujet de son rôle au sein de la sélection, avant de remettre en question les qualités du gardien Orlando Gil, provoquant la réaction publique de l’épouse du joueur.

Ce samedi, Paraguayens et Français s’affrontent au stade de Philadelphie pour une place en quarts de finale de la Coupe du monde 2026, dans un contexte où la tension médiatique dépasse déjà celle du terrain.