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Le Real Madrid a démontré sa supériorité sur les clubs des cinq grands championnats européens en matière d'efficacité physique, en se hissant en tête des équipes qui parcourent le moins de distance pendant les matchs. Un indicateur qui reflète sa capacité à atteindre ses objectifs en dépensant le moins d'énergie possible.

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Selon le quotidien espagnol Marca, un rapport réalisé par la société SkillCorner et publié par l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport révèle que le Real Madrid est l'équipe dont les joueurs parcourent la plus courte distance parmi les clubs des cinq grands championnats européens, avec une moyenne de 9,59 kilomètres par joueur sur 90 minutes.

Dans ce classement, le club merengue devance Getafe, deuxième avec 9,67 kilomètres, puis Séville avec 9,78 kilomètres et Manchester United avec 9,82 kilomètres. La liste compte également d'autres clubs comme Liverpool, Chelsea, le Real Betis et Everton.

Ces chiffres peuvent sembler surprenants à une époque où le football est engagé dans une course permanente à l'intensité physique sur le terrain. Pourtant, cette statistique ne traduit pas un manque d'agressivité ou de puissance du Real Madrid : elle reflète avant tout sa grande efficacité dans la gestion de l'effort physique.

Le secret d'une domination

Le Real Madrid n'a pas besoin de parcourir d'aussi longues distances que ses adversaires pour imposer sa supériorité sur le terrain. La qualité technique de ses joueurs, sa capacité à maîtriser le rythme des matchs et le grand danger qu'il représente en transition offensive lui permettent de faire la différence avec un minimum d'effort.

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Autrement dit, le Real Madrid court moins parce qu'il oblige souvent ses adversaires à courir à sa place.

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Par ailleurs, cette statistique ne mesure ni la vitesse des déplacements des joueurs ni les efforts explosifs qu'ils fournissent. Une équipe peut en effet parcourir une distance totale moindre tout en enregistrant davantage de sprints, d'accélérations ou de courses à haute intensité.

C'est précisément là qu'apparaît l'un des principaux atouts du club merengue, capable de faire basculer les matchs grâce aux déplacements rapides et fulgurants de ses joueurs offensifs.

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Une forte présence espagnole

Le classement met également en lumière un résultat frappant : cinq clubs de Liga figurent parmi les dix équipes qui parcourent le moins de distance, à savoir le Real Madrid, Getafe, Séville, le Real Betis et le Rayo Vallecano.

Cette forte présence pourrait traduire la persistance, en Liga, de la prédominance des approches fondées sur le contrôle des espaces, l'organisation tactique et la gestion de la possession, plutôt que sur des échanges d'attaques incessants et un engagement physique intense entre les équipes.