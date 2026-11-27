Le Real Madrid a démontré sa supériorité sur les clubs des cinq grands championnats européens en matière d'efficacité physique, en se hissant en tête des équipes qui parcourent le moins de distance pendant les matchs. Un indicateur qui reflète sa capacité à atteindre ses objectifs en dépensant le moins d'énergie possible.
Selon le quotidien espagnol Marca, un rapport réalisé par la société SkillCorner et publié par l'Observatoire du football du Centre international d'étude du sport révèle que le Real Madrid est l'équipe dont les joueurs parcourent la plus courte distance parmi les clubs des cinq grands championnats européens, avec une moyenne de 9,59 kilomètres par joueur sur 90 minutes.
Dans ce classement, le club merengue devance Getafe, deuxième avec 9,67 kilomètres, puis Séville avec 9,78 kilomètres et Manchester United avec 9,82 kilomètres. La liste compte également d'autres clubs comme Liverpool, Chelsea, le Real Betis et Everton.
Ces chiffres peuvent sembler surprenants à une époque où le football est engagé dans une course permanente à l'intensité physique sur le terrain. Pourtant, cette statistique ne traduit pas un manque d'agressivité ou de puissance du Real Madrid : elle reflète avant tout sa grande efficacité dans la gestion de l'effort physique.
Le secret d'une domination
Le Real Madrid n'a pas besoin de parcourir d'aussi longues distances que ses adversaires pour imposer sa supériorité sur le terrain. La qualité technique de ses joueurs, sa capacité à maîtriser le rythme des matchs et le grand danger qu'il représente en transition offensive lui permettent de faire la différence avec un minimum d'effort.
Autrement dit, le Real Madrid court moins parce qu'il oblige souvent ses adversaires à courir à sa place.
Par ailleurs, cette statistique ne mesure ni la vitesse des déplacements des joueurs ni les efforts explosifs qu'ils fournissent. Une équipe peut en effet parcourir une distance totale moindre tout en enregistrant davantage de sprints, d'accélérations ou de courses à haute intensité.
C'est précisément là qu'apparaît l'un des principaux atouts du club merengue, capable de faire basculer les matchs grâce aux déplacements rapides et fulgurants de ses joueurs offensifs.
Une forte présence espagnole
Le classement met également en lumière un résultat frappant : cinq clubs de Liga figurent parmi les dix équipes qui parcourent le moins de distance, à savoir le Real Madrid, Getafe, Séville, le Real Betis et le Rayo Vallecano.
Cette forte présence pourrait traduire la persistance, en Liga, de la prédominance des approches fondées sur le contrôle des espaces, l'organisation tactique et la gestion de la possession, plutôt que sur des échanges d'attaques incessants et un engagement physique intense entre les équipes.
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J’ai commencé mon parcours dans le monde du journalisme en 2012 à travers le journal égyptien *Al Tahrir*, où je me suis d’abord spécialisé dans la politique locale, avant d’opérer un virage vers le journalisme sportif à partir de 2014, toujours au sein du même journal. Par la suite, j’ai poursuivi mon expérience d’écriture avec les journaux *Al Fariq* et *Al Maqal*.
Après m’être spécialisé dans la couverture du football local en Égypte, j’ai entamé mon parcours dans le football international en 2018 via *Al Ain Sports* pour une durée de six mois, avant de réaliser mon rêve en rejoignant l’équipe de Kooora, le plus grand site sportif au monde, afin de continuer à poursuivre ma passion pour le football européen depuis le début du siècle.
Je suis passionné par le football mondial depuis la Coupe du monde 1998. Cependant, mon histoire d’amour avec le football européen a réellement commencé avec le suivi de la Ligue des champions au début du siècle, ce qui m’a particulièrement attaché au football italien, et notamment à l’AC Milan, le club que j’ai décidé de soutenir sans aucune hésitation dès le premier match que j’ai regardé. Malgré mon admiration, à certaines périodes durant mon enfance, pour Arsenal, Barcelone et Manchester United, les Rossoneri occupent toujours une place spéciale dans mon cœur.
Je suis spécialisé dans la traduction des actualités internationales, ainsi que dans le suivi des coulisses des transferts et des événements cachés au sein des vestiaires, tels que rapportés par la presse mondiale.
Quant à mon équipe-type de tous les temps, je choisis Gianluigi Buffon dans les cages, avec devant lui une défense composée de Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta et Cafu. Au milieu de terrain, je m’appuie sur Clarence Seedorf, Luka Modrić et Zinedine Zidane. En attaque, je place ma légende Ricardo Kaká aux côtés de Ronaldinho et Zlatan Ibrahimović.
Au cours de mon travail chez Kooora, j’ai publié de nombreux reportages, histoires et analyses, parmi lesquels :
* Luka Modrić… un guerrier qui a refusé de jouer en son nom
* Rodrygo… de l’enfant de la remontada à l’homme mystérieux du projet Alonso
* Kroos… le présent absent de la Coupe du monde des clubs
* Histoire Kooora : la surprise de Ronaldo qui a rempli Ferguson d’enthousiasme