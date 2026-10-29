L'observatoire du football, rattaché au Centre international d'étude du sport, a révélé que Manchester United occupe la tête du classement des pires clubs européens en matière de gestion du marché des transferts au cours des cinq dernières années, avec des pertes s'élevant à 334 millions de livres sterling, le club n'étant devancé au classement général que par Al-Hilal, en Arabie saoudite.

L'étude s'est appuyée sur une comparaison entre les frais d'achat des joueurs et les sommes récoltées lors de leur vente, ainsi que sur l'évolution de la valeur marchande des joueurs encore présents dans les effectifs des clubs, selon le journal britannique « Daily Mail ».

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Les pertes de United résultent de la perte d'environ 156 millions de livres sterling sur la valeur nette des ventes de joueurs, ainsi que du recul de la valeur marchande de son effectif d'environ 184 millions de livres sterling.

Plusieurs transactions illustrent l'ampleur des pertes, notamment le recrutement d'Antony en provenance de l'Ajax pour 85 millions de livres sterling, avant son transfert au Real Betis pour seulement 21,7 millions, et l'arrivée de Jadon Sancho pour 73 millions, sans récupérer d'indemnité de transfert lors de son départ, auxquels s'ajoute la vente de Rasmus Højlund à Naples avec une perte s'élevant à 34 millions de livres sterling.

Bien que la société Ineos, détenue par Sir Jim Ratcliffe, ait pris en charge la gestion des opérations footballistiques en 2024 et commencé à tenter de limiter les pertes, l'étude reflète l'accumulation des problèmes liés au marché des transferts au cours des années précédentes.

Les difficultés de Tottenham

Manchester United n'est pas le seul club anglais à avoir enregistré des résultats négatifs, puisque Tottenham figure parmi les pires clubs, après que sa valeur globale a reculé d'environ 157 millions de livres sterling, occupant ainsi la quatrième place en partant du bas du classement.

À l'inverse, l'Eintracht Francfort est en tête du classement, avec une hausse de valeur atteignant 441 millions de livres sterling, suivi du Real Madrid avec 440 millions, puis du Paris Saint-Germain avec 394 millions. Les clubs de Bournemouth, Brighton et Brentford ont également réalisé des gains s'élevant respectivement à 292 millions, 271 millions et 253 millions de livres sterling.

La valeur de Chelsea a augmenté d'environ 179 millions de livres sterling, malgré ses dépenses colossales, tandis que Manchester City a enregistré une hausse atteignant 374 millions, et Liverpool s'est approché du point d'équilibre avec une hausse de 13 millions de livres sterling.

Ces résultats mettent en lumière les écarts entre les clubs quant à leur capacité à choisir les joueurs adéquats, à maîtriser le coût des recrutements et à préserver la valeur de leurs effectifs, des défis dont Manchester United souffre encore clairement.