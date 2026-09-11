Michael Olise, la star du Bayern Munich, a été l'un des grands acteurs de la première journée de la Ligue des champions, en brillant lors de la large victoire de son équipe contre le club norvégien du Bodø/Glimt (5-0), hier jeudi, sur la pelouse de l'Allianz Arena à Munich.

Olise a inscrit deux buts et délivré une passe décisive pour son coéquipier Harry Kane, pour l'entame du parcours du club bavarois dans cette compétition, dont il cherche à remporter le titre pour la première fois depuis 2020.

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Les statistiques de l'ailier français ne se sont pas arrêtées à ses contributions offensives, puisqu'aucun joueur, lors de la première journée de la Ligue des champions, n'a réussi à remporter davantage de duels qu'Olise, qui en a gagné 15.

L'ancien joueur de Crystal Palace a également dominé la liste des joueurs ayant créé le plus d'occasions (7) et ayant obtenu le plus de fautes avec 5 infractions provoquées, selon le réseau de statistiques « Squawka ».

Jamal Musiala avait ouvert le score pour le Bayern à la 47e minute, avant que Harry Kane n'ajoute le deuxième but d'une tête, sur un centre d'Olise consécutif à un coup franc, à la 61e minute, puis Alphonso Davies a renforcé l'avance des locaux à la 77e minute, d'une frappe puissante de l'extérieur de la surface.

Olise a clôturé la manita du Bayern en inscrivant deux buts aux 83e et 90e+2 minutes, permettant à l'équipe allemande de signer une large victoire pour l'entame de son parcours européen et d'occuper la deuxième place à l'issue de la première journée, à la différence de buts derrière le Paris Saint-Germain, tenant du titre lors des deux dernières éditions.

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