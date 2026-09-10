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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Christian Guinin

Traduit par

Chiffre incroyable : Manuel Neuer établit un nouveau record de Ligue des champions avec le Bayern Munich

Ligue des Champions
M. Neuer
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt

Manuel Neuer a une nouvelle fois écrit l’histoire lors de l’entrée en lice du Bayern Munich en Ligue des champions.

Face au club norvégien de Bodö/Glimt, le gardien de 40 ans figurait une nouvelle fois dans le onze de départ. Neuer est ainsi désormais le joueur du Bayern ayant disputé le plus grand nombre de saisons de Ligue des champions avec le club munichois.

En 18 saisons dans la reine des compétitions européennes, Neuer a foulé au moins une fois la pelouse avec le FCB, alors qu’il partageait jusque-là ce record avec l’icône du club Thomas Müller, auteur de cet exploit en 17 saisons.

Avec le FC Schalke 04 et le Bayern, Neuer a totalisé 162 apparitions en Ligue des champions, encaissant 155 buts et réalisant 64 clean sheets. Sous les seules couleurs du FCB, le joueur de 40 ans compte 140 matches dans la reine des compétitions européennes.

Cette saison encore, Neuer est le gardien titulaire du champion d’Allemagne en titre, même s’il alterne désormais régulièrement avec sa doublure et successeur désigné, Jonas Urbig.

Lors de l’exercice en cours, Urbig l’a par exemple remplacé en Coupe d’Allemagne face au VfL Osnabrück. En revanche, lors des deux rencontres de Bundesliga ainsi qu’en Ligue des champions contre Bodö/Glimt, c’est Neuer qui gardait les cages.

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