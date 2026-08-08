Le club de Trabzonspor a commencé à récolter les premiers fruits du recrutement de la star égyptienne Mohamed Salah, quelques heures seulement après la conclusion de l'accord, après que le club turc a annoncé avoir établi un record historique dans les ventes d'abonnements pour la nouvelle saison.

Trabzonspor a annoncé ce samedi que le nombre d'abonnements vendus pour la saison 2026-2027 avait atteint 18 000, soit le chiffre le plus élevé de l'histoire du club, signe précoce de l'immense enthousiasme suscité par le recrutement de Salah parmi les supporters de l'équipe.

Un nouveau record dans l'histoire de Trabzonspor

Le club turc a déclaré via son compte officiel : « Certains chiffres ne concernent pas seulement des nombres ; il y a des chiffres qui racontent l'histoire de la foi d'une ville, d'un sentiment d'appartenance et de la force d'une communauté unie comme une seule entité. »

Et d'ajouter : « Aujourd'hui, le nom de ce chiffre est 18 000. En atteignant 18 000 abonnements pour la saison 2026-2027, nous avons pulvérisé le record historique des ventes d'abonnements les plus élevées de l'histoire de notre club. »

Trabzonspor a affirmé que cet exploit était le résultat « d'une planification rigoureuse, d'une sagesse collective, de patience et de cœurs qui croient au même objectif », avant d'annoncer une nouvelle ambition : porter le nombre d'abonnements vendus à 25 000.

Salah enflamme l'enthousiasme des supporters

Cet exploit intervient quelques heures après que Trabzonspor a bouclé le recrutement de Mohamed Salah, dans le cadre d'un transfert colossal qui a rehaussé les ambitions du club et de ses supporters avant le début de la nouvelle saison.

Bien qu'il soit difficile de dissocier l'impact de ce transfert des autres facteurs ayant contribué à l'affluence des supporters, la remarquable simultanéité entre l'annonce du recrutement de la star égyptienne et l'atteinte de ce nouveau record confère à l'opération un indicateur commercial et populaire précoce.

Salah est l'un des noms les plus marquants associés à Trabzonspor ces dernières années, et son arrivée devrait représenter un puissant coup de pouce pour l'affluence et le rayonnement marketing du club turc.

Salah n'a encore disputé aucun match sous le maillot de Trabzonspor, puisqu'il devrait entamer son parcours avec l'équipe face à Kasımpaşa samedi prochain, dans le cadre de la journée d'ouverture du championnat de Turquie pour sa nouvelle saison 2026-2027.