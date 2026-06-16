Chievo Vérone : le club vient d'officialiser la nomination de son nouveau directeur sportif

Le Chievo Vérone, club de Serie D, officialise la nomination de son nouveau directeur sportif :





«Le club A.C. ChievoVerona est heureux d’annoncer la nomination de Luca Matteassi au poste de directeur sportif.



Après une longue carrière de footballeur professionnel, au cours de laquelle il a notamment porté les maillots du Piacenza Calcio 1919, du Spezia Calcio, du Novara Calcio 1908 et du FC Pro Vercelli 1892, Matteassi a entamé son parcours de dirigeant lors de la saison 2017/18 en tant que responsable du département technique du Piacenza.



En juillet 2018, il est nommé directeur sportif du club émilien, poste qu’il occupe pendant deux saisons en Serie C, ponctuées par une finale de barrages et une deuxième place au classement. En 2019, l’ADICOSP le désigne meilleur directeur sportif de Série C.



Lors de la saison 2020/21, il prend les commandes du Modena FC et qualifie l’équipe pour les barrages. Il rejoint ensuite Pescara avant de revenir à Piacenza en octobre 2022.



En 2024, il prend les commandes du secteur sportif de Vicence et mène le club jusqu’à la finale des barrages pour l’accession en Serie B. La saison suivante, il termine le championnat à la deuxième place avec 83 points.



L’A.C. ChievoVerona lui souhaite un chaleureux accueil au sein de la famille gialloblù et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite pour cette nouvelle aventure sous les couleurs du club.