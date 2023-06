Chiesa s'éloigne de plus en plus de la Juventus

Pièce maîtresse de la Juventus, Federico Chiesa s'éloigne pourtant toujours plus de la Vieille Dame. Le divorce semble désormais prononcé.

Après s'être révélé à la Fiorentina, Federico Chiesa avait rejoint la Juventus en prêt en 2020 en attendant l'officialisation de son transfert deux ans plus tard pour diminuer le prix de la transaction. En arrivant à la Vieille Dame, le jeune ailier de 22 ans est directement parvenu à se mettre dans le rythme du grand club qu'il rejoignait et s'est rapidement érigé comme l'une des pièces maîtresses des Bianconeri. Mais après trois saisons réussies à Turin, Pepo souhaiterait désormais aller voir ailleurs. L'international italien s'éloignerait même de plus en plus de la Juventus.

Chiesa de plus en plus loin de la Juventus

À la suite d'une nouvelle saison compliquée, la Juventus a loupé la qualification à la Ligue des Champions et devrait même se contenter de la Conférence League. La Vieille Dame doit désormais largement se renforcer pour ne pas creuser encore le ralentissement certain que connaît le club depuis 3 ans. Pourtant, un énorme caillou s'est glissé dans la chaussure turinoise : Federico Chiesa, l'une des pièces-maîtresses des Bianconeri, s'éloignerait de plus en plus du club italien.

Selon la Gazzetta dello Sport, tout serait lié à un litige entre le club et le joueur. D'un côté, le joueur accepte de rester au club malgré le contexte compliqué mais souhaite absolument négocier une prolongation de contrat accompagnée d'une revalorisation salariale. De l'autre, la Vieille Dame ne veut pas entendre parler d'un salaire à 8M pour un joueur qu'elle juge trop incertain en raison de sa tendance aux blessures.

Supporter des Bianconeri depuis sa plus tendre enfance, Federico Chiesa n'est toutefois pas prêt à renoncer à ce qu'il considère comme un dû. Selon lui, ses performances méritent une récompense alors que le club juge sa grave blessure au genou comme un frein pour son avenir. Selon le journal italien, la relation se serait assez fortement tendue entre les deux parties et le lien pourrait être rompu. Le joueur serait vexé et souhaiterait désormais quitter le club qu'il considère ne pas le respecter. La Juventus demanderait 40M pour le libérer.