Chiellini voudrait voir Icardi à la Juventus

Giorgio Chiellini considère Icardi comme l'un des meilleurs attaquants qu'il ait jamais affronté et un échange avec Dybala serait à l'étude.

L'avenir de Mauro Icardi est clair maintenant, et sera loin de l'Inter. Reste à savoir où l'ancien capitaine de l'Inter pourrait aller.

L'Argentin ne semble pas vouloir quitter l’ et, en , la seule destination possible est la , un club qui avait déjà essayé de recruter Icardi l’été dernier.



Il y a quelques mois, Fabio Paratici avait parlé de l'achat de Cristiano Ronaldo : "Il y avait deux façons de motiver l'équipe: l'une consistait à acheter Ronaldo, l'autre à prendre Icardi et à déclencher un désordre incroyable ..."



L'idée pourrait maintenant être de nouveau à la mode. Selon La Gazzetta dello Sport, Icardi à la Juventus pourrait compter sur un soutien très important.



Chiellini se plaint en fait du numéro 9 de l'Inter, considéré par le capitaine de la Juventus comme l'un des attaquants les plus puissants.

Pour sa part, l'Inter ne s'opposerait pas à la vente d'Icardi à la Juventus mais souhaiterait un échange avec Paulo Dybala.